Citiți joi în ZdG: Misterele din jurul vizitei primarului candidat Ceban în Italia, alături de doi candidați ai Primăriei și „PobedaLeaks”, sute de cetățeni din R. Moldova, în grupul de entități controlate de Ilan Șor

În ediția tipărită a Ziarului de Gardă din 11 septembrie, aflați detalii despre călătoria în Italia a primarului capitalei, Ion Ceban. Pe 31 august, acesta s-a filmat în plină campanie, lângă Colosseum, anunțând „zile pline de activități”, deși are interdicție de intrare în spațiul Schengen. Despre ce „activități” este vorba, care angajați ai Primăriei l-au însoțit pe edil, dar și cine l-a invitat, aflați din materialul de la rubrica Reporter Special.

Din documentele și conversațiile scurse din interiorul rețelei lui Ilan Șor, ZdG a constatat că în grupul de companii și organizații controlate de oligarhul fugar de la Moscova sunt angajate câteva sute de persoane din R. Moldova, dar și câteva dintre „personajele” investigațiilor Ziarului de Gardă. Cine sunt persoanele vizate în documente, aflați la rubrica Anchetă.

În contextul scrutinului din 28 septembrie, mai mulți cetățeni au relatat că au fost telefonați pentru a răspunde la așa-zise sondaje ce conțineau întrebări manipulatorii și date eronate. Cine se află în spatele acestor sondaje telefonice „cu iz de manipulare”, citiți la rubrica Parlamentare 2025.

„În primul rând, aș aduce respectul dintre oameni. Este ceea ce ne lipsește. În R. Moldova, noi suntem împărțiți pe categorii: sociale, educaționale, religioase. Respect – aici, indiferent ce muncește omul sau din ce țară provine, există respectul omului față de om și eu cred că acesta este un atu foarte important”. La rubrica UE pe înțelesul mEU, ZdG a discutat cu Oleg Ciubotaru, preot într-o parohie din Spania, care adună credincioși din aproape toate zonele României Mari. Acesta a vorbit despre religia din spațiul european și falsurile despre UE răspândite de preoții din R. Moldova.

Tot în această ediție, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, aflați, la rubrica ZdGust, cum putem transforma discuțiile politice tensionate în familie în dialoguri constructive, abordând subiectul fără a ne lăsa atrași în conflicte inutile.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 34-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Discursul președintei în Plenul Parlamentului European: „Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa”/ Polonia, „invadată” de drone rusești. „Acesta nu este un război doar pentru ucraineni. Este o confruntare pe care Rusia a declarat-o întregii lumi libere”

OPINII:

Alina Radu: De la vânzarea de voturi la trădarea de Patrie

EDITORIALE:

Olga Bulat: De la stradă la Telegram: manualul Kremlinului pentru parlamentarele din R. Moldova

Aneta Grosu: Boala puterii. O nouă pandemie?

DOSAR: Acuzații de malpraxis la Anenii Noi: Un tânăr a ajuns în comă și a fost de urgență operat la câteva ore după ce medicii i-ar fi spus mamei sale că „totul este în regulă”

ANCHETĂ: „PobedaLeaks”: Sute de cetățeni din R. Moldova, în grupul de entități rusești controlate de Ilan Șor. „Eroi” ai investigațiilor ZdG – pe listele de plăți

REALITATEA: Arestarea fostului adjunct SIS Alexandru Balan în România: narațiuni conspiraționiste, explicații și fapte

PARLAMENTARE 2025 Sondaje telefonice „cu iz de manipulare” efectuate înainte de alegeri. Cine se află în spatele lor?

VIAȚA REDACȚIEI: „Ce vreau să se întâmple după 28 septembrie?”

Cătălin Lungu a dat startul unui flashmob în urma investigației

ZdG despre „Armata digitală a Kremlinului”. Oricine poate participa

IMPACT: „Armata digitală a Kremlinului”, preluată de zeci de instituții media și difuzată la TV

REPORTER SPECIAL: Misterele din jurul vizitei primarului candidat Ceban în Italia, alături de doi angajați ai Primăriei: intermediar — „omul din umbră” al unui fost premier italian, prieten cu Gaburici

UE pe înțelesul mEU: LGBT, mituri, manipulare și implicarea preoților în politică. Despre religia și credința din UE, văzute din interior. Interviu cu Oleg Ciubotaru, preot în Spania

OAMENI: Ina Erhan Ștefăneț: „În cele mai grele timpuri, trandafirii ne-au salvat de migrație”

PREGĂTIȚI DE ȘCOALĂ: Început de an școlar pentru copiii cu dizabilități: cum îi ajută rutina de dimineață să-și gestioneze anxietatea

ZdGust: Când alegerile ne ceartă cu cei dragi: ghid pentru discuții politice fără conflicte

PROIECT: Reparația și reutilizarea: cum reducem risipa și economisim