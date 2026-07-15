Citiți joi în ZdG: Maia Sandu și Vladimir Putin în media Kremlinului difuzată în Moldova și Ce depinde de Chișinău și ce se decide la Bruxelles privind parcursul european al R. Moldova

Într-o nouă ediție tipărită a ziarului, ZdG a analizat, la rubrica Anchetă, postările publicate timp de două săptămâni de patru canale de Telegram ale unor instituții media de limbă rusă din R. Moldova, afiliate Kremlinului. ZdG a urmărit modul în care acestea relatează despre președinta R. Moldova, Maia Sandu, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Ce arată analiza și cum sunt prezentați cei doi lideri în aceleași surse aflați în rubrică.

R. Moldova a deschis oficial marți, 14 iulie, negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 „Relații externe”, la o lună după deschiderea negocierilor pentru primul cluster, „Valori fundamentale”. Un studiu recent al Institutului Egmont identifică patru scenarii posibile pentru extinderea UE până în 2029. Ce depinde de Chișinău în parcursul european al R. Moldova, ce se decide la Bruxelles și care sunt scenariile privind aderarea țării la UE aflați la rubrica „UE pe înțelesul mEU”.

La rubrica Reporter Special aflați povestea Lidiei Oprea, o moldoveancă originară din satul Tomai, raionul Leova, care trăiește de peste un deceniu în Canada, unde conduce departamentul de marketing digital al uneia dintre cele mai mari companii de reciclare auto din țară. „Uneori, cel mai mare lucru pe care îl poate face o societate pentru un om este să-i ofere șansa de a fi văzut pentru ceea ce poate, nu pentru locul din care vine”, spune Lidia Oprea. Aflați în rubrică cum a ajuns aceasta să ocupe o funcție de conducere într-o companie internațională din Canada.

La rubrica Exclusiv, într-un nou episod al podcastului ZdCe, Dinu Plîngău, deputat deputat în fracțiunea PAS, membru al Platformei DA, ales în calitate de președinte al Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat, explică de ce din comisie lipsește opoziția, care acuză că guvernarea i-ar fi furat ideea. Deputatul vorbește despre ce va investiga comisia, la ce va atrage atenția și dacă vor fi urmărite legăturile de rudenie cu exponenții guvernării.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 26-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Prim-ministrul desemnat, Vasile Tofan: „Eu sunt un jucător de echipă și vin ca să creăm echipă împreună”/ Stoianoglo rămâne achitat în dosarul pentru depășirea atribuțiilor de serviciu

OPINII:

Alina Radu: Integritatea e mai presus decât banii, dar cui îi pasă?

EDITORIALE:

Mariana Colun: Cine se teme de apărarea R. Moldova?

ANCHETĂ: Între „șefa unui clan corupt” și „liderul care preferă diplomația”. Maia Sandu și Vladimir Putin în media Kremlinului difuzată în Moldova

UE pe înțelesul mEU: Viitorul aderării Moldovei la UE. Сe depinde de Chișinău și ce se decide la Bruxelles

CITITORUL DE GARDĂ: Gimnaziul din Pistruieni, Telenești: cronica unui concurs contestat

ABILITARE: Accesul copiilor cu dizabilități la taberele de odihnă. Ce obligații au organizatorii și ce pot face părinții în caz de discriminare

REPORTER SPECIAL: Din Tomai în Canada. Povestea moldovencei care a ajuns manageră într-o companie internațională de reciclare auto

EXCLUSIV: „Trebuie oleacă de curățenie”. Anchetă parlamentară privind întreprinderile de stat fără participarea opoziției Interviu cu Dinu Plîngău, deputat în fracțiunea PAS, membru al Platformei DA

TRĂIND DE GARDĂ: Ana Tcacenco, premiată în Suedia pentru cel mai bun rol feminin: „Mi-aș dori ca filmul «Casa Neagră» să nu mai fie actual”

RĂZBOI: Nașteri premature și operații fără anestezie. Cu ce orori s-au confruntat viitoarele mame din Donbasul aflat pe linia frontului

ZdGust: De ce ne trezim obosiți chiar și după opt ore de somn? Explicațiile și recomandările medicului

OAMENI: O lună, cinci țări și mii de kilometri pe bicicletă: Adelina și tatăl ei au ajuns în R. Moldova, la Balasinești