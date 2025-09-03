Citiți joi în ZdG: Investigație sub acoperire – Armata digitală a Kremlinului și Altarul propagandei de pe rețelele sociale

În această ediție a ziarului tipărit vă așteaptă o nouă investigație sub acoperire. De această dată, Ziarul de Gardă s-a infiltrat în rețeaua de propagandă a Moscovei, iar la rubrica Anchetă veți afla despre sutele de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook.

Tot în această ediție, într-o nouă investigație a Ziarului de Gardă, citiți, la rubrica Reporter Special, despre propaganda promovată pe conturile de pe rețelele de socializare ale eparhiilor din cadrul Mitropoliei Moldovei.

La rubrica Parlamentare 2025, ZdG vă propune o radiografie a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), înregistrat în cursa electorală din 28 septembrie. În edițiile ce vor urma, veți găsi, în ziarul tipărit, profilurile candidaților cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova.

La rubrica Exclusiv vă așteaptă două interviuri: cu Pavel Postică, vicepreședintele CEC, care a vorbit despre secțiile de votare deschise în stânga Nistrului și despre acuzațiile de fraudare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, și cu Janis Mazeiks, Ambasadorul UE, aflat la final de mandat, care a vorbit despre integrarea europeană a R. Moldova și despre narațiunile de propagandă.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 33-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Canale de Telegram asociate grupării Șor, sparte. Scurgere masivă de informații și un mesaj pentru activiștii Blocului Victorie: „Acum sunteți pe cont propriu”/ Percheziții în sudul țării. Un partid din Blocul „patriotic” – acuzat de corupere electorală. Mai multe persoane au fost reținute/ Planul de „milioane de dolari” al Kremlinului pentru parlamentarele de la Chișinău, dezvăluit de un jurnalist ucrainean Documente secrete cu nume de politicieni moldoveni: „Este periculos pentru întreaga Europă”/ Procuratura Anticorupție are, oficial, un nou șef

OPINII:

Alina Radu: Ghid de informare în alegerile parlamentare

EDITORIALE:

Aneta Grosu: Cine și-a atribuit laurii luptei de eliberare națională?

Victor Moșneag: „Concurentul electoral” (in)vizibil, care nu respectă regulile, dar care are mari șanse să câștige alegerile parlamentare

ANCHETĂ: Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire: „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova”

VIAȚA REDACȚIEI: ZdG NU acceptă publicitate politică în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2025

PARLAMENTARE 2025: Profil de candidat: Partidul Acțiune și Solidaritate

REPORTER SPECIAL: Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber, noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din R. Moldova face campanie electorală

EXCLUSIV: „Care este interesul să spunem de pe acum că alegerile vor fi falsificate?” Interviu cu Pavel Postica, vicepreședintele CEC/ Și cu UE, și cu Rusia? „Viața nu funcționează așa”. Interviu cu Janis Mazeiks, Ambasadorul UE, la final de mandat

REALITATEA: Cum a ajuns primarul Ceban la Roma, deși are interdicție în spațiul Schengen? Cu titlu excepțional, Italia i-a acordat o viză limitată

PREGĂTIȚI DE ȘCOALĂ: Cum pot părinții și profesorii să sprijine împreună copiii cu cerințe educaționale speciale

UTIL: Ghid practic de compostare: de la gospodărie la balcon

OAMENI: Ostașul invizibil al Renașterii Naționale