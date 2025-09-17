Citiți joi în ZdG: Investigație sub acoperire -„Armata digitală a Kremlinului (II)” și Trei zile și trei nopți la Kiev

În cea de-a doua parte a investigației sub acoperire „Armata digitală a Kremlinului (II), ZdG a documentat cum s-a extins rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova”, numită „InfoLider” și cum și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare, în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

La rubrica Transparență, ZdG vă prezintă averile declarate de liderii celor cinci concurenți electorali și proprietățile pe care aceștia le-au indicat în declarațiile de avere și interese personale depuse la Comisia Electorală Centrală atunci când au fost înregistrați în alegeri.

Ziarul de Gardă vă propune, la rubrica Parlamentare 2025, o radiografie a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Cum s-a format blocul politic și cine se regăsește pe lista de candidați depusă la CEC, aflați în rubrică.

„Ultimul război e foarte prezent în toate simbolurile Maidanului. Ce să facem, cum să facem să fie ultimul de tot? Cine să trimită acasă ultimul soldat rus, cum să fie lăsată Ucraina în pace? Gândurile îmi sunt sparte de alarmă. E prima alarmă de război care-mi sună în față”. Alina Radu, directoarea ZdG, a participat la Conferința Jurnaliștilor de Investigație din Ucraina, care s-a desfășurat timp de trei zile la Kiev. Cum au fost cele trei zile și trei nopți petrecute în capitala cuprinsă de război, aflați la rubrica Exclusiv.

„Protestele nu sunt ceva nou în Georgia – oamenii sunt obișnuiți să iasă în stradă pentru a-și face vocea auzită. De data aceasta însă, mai mulți factori s-au acumulat: devierea țării de pe calea europeană, alegeri parlamentare frauduloase și, în final, anunțul prim-ministrului că negocierile de aderare nu vor începe până în 2028”. Citiți, la rubrica Reporter Special, cum s-a transformat Georgia dintr-un stat cu puternice aspirații pro-europene în unul care a pus pe stop procesul de aderare la UE.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 35-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Peste 20 de milioane de lei – ridicate după mai multe percheziții în capitală. Dosarele penale vizează finanțarea ilegală a partidelor politice/ Un trust media „responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare”, vizat de percheziții într-un dosar de spălare a banilor/ Ala Boboc, despre reținerea lui Ion Perju: „Nu cred că e dreptate pentru Valeriu”

OPINII:

Aneta Grosu: 7 întrebări legate de reținerea lui Ion Perju

UE pe înțelesul mEU: Falsurile despre relația Uniunea Europeană – R. Moldova, demontate de experiența țărilor membre ale Uniunii

ANCHETĂ: Armata digitală a Kremlinului (II): Investigație sub acoperire. Salarii în crypto, Partidul prieten și Inamicul declarat

CITITORUL DE GARDĂ: Cine și de ce protestează?/ Avem nevoie de un Sfat al Înțelepților?

PARLAMENTARE 2025: Profil de candidat: Blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”

REPORTER SPECIAL: „Visul Georgian”: de la integrarea în UE la legi inspirate din Rusia. „Moldova poate învăța lecții clare din experiența Georgiei”

EXCLUSIV: Trei zile și trei nopți la Kiev: Cum NU a distrus războiul rusesc Ucraina

TRANSPARENȚĂ: Averea declarată de liderii concurenților electorali cu cele mai mari șanse de a ajunge în Parlament. Unii au venituri de 5000 de lei pe an, alții au averi de zeci de milioane

REALITATEA: Apeluri la nesupunere: cum încearcă narațiunile pro-Kremlin să pregătească terenul pentru haos electoral în R. Moldova

OAMENI: Alla Pugaciova: „O conștiință curată este mai de preț decât orice faimă, mai de preț decât luxul, mai de preț decât orice”