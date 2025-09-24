Citiți joi în ZdG: Inculpații și condamnații care se vor deputați și Da’ eu cu cine votez? Analiză subiectivă, dar bazată pe fapte, a tuturor concurenților din buletinul de vot

În această ediție tipărită, la rubrica Anchetă, ZdG vă prezintă candidații cu șanse de a accede în Legislativ, dar care sunt vizați sau chiar găsiți vinovați în dosare penale pentru corupție, spălare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte sau declarații.

Tot în această ediție, ZdG vă propune să citiți o scurtă analiză a celor 22 de concurenți electorali, bazată pe fapte, dar și pe opinii personale. Materialul semnat de Victor Moșneag, redactorul-șef al ZdG, îl puteți găsi la rubrica Opinie.

ZdG a studiat programele electorale ale tuturor partidelor politice, le-a pus la îndoială pe cele rupte de realitate și le-a analizat împreună cu un expert economic și un analist politic. Aceștia au remarcat că, de cele mai multe ori, candidații electorali livrează „fanteziile electorale populiste” fără a specifica cum și de unde vor mobiliza resursele financiare necesare. Ce a constatat ZdG împreună cu experții, aflați la rubrica Reporter Special.

Pentru alegerea Legislativului, șapte organizații necomerciale au depus cereri la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrarea a peste două mii de observatori naționali. Ce afilieri politice a descoperit ZdG analizând lista organizațiilor și cine sunt sponsorii ONG-ului care a depus primul actele și participă pentru prima dată la monitorizarea alegerilor, aflați în rubrica Realitatea.

La rubrica Parlamentare 2025, veți găsi două profiluri de candidat, cel al Blocului Politic „Alternativa”, înregistrat cu numărul 11 în buletinul de vot, și cel al Partidului Nostru, aflat pe poziția 22 în buletin și ultimul concurent electoral înregistrat de Comisia Electorală Centrală (CEC).

R. Moldova a fost și rămâne unul dintre cele mai expuse state europene la ingerințele Kremlinului, recunosc autoritățile Uniunii Europene. La rubrica UE pe înțelesul mEU aflați care sunt metodele folosite de Kremlin pentru a interveni în procesele electorale din statele UE și ce au făcut țările și instituțiile europene pentru a se proteja.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 37-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Cetățeni ai R. Moldova – instruiți în tabere militare în Serbia pentru a crea destabilizări la Chișinău. Serviciile rusești, în spatele operațiunii/ Avertismentul președintei: „Suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol”

OPINII:

Alina Radu: Păduchii, Noviciok-ul și alegerile

EDITORIAL:

Aneta Grosu: Tăierea Capului în versiunea lui Tarlev și Dodon

Trei investigații și o certitudine: influența rusă în alegerile din R. Moldova este REALĂ

REALITATEA: Sponsorii unui ONG cu afiliere politică care monitorizează alegerile parlamentare: afaceriștii care gestionează „parcarea specială”, un milionar afiliat unui concurent electoral, o companie de construcții, una de mezeluri sau un lanț de farmacii

CITITORUL DE GARDĂ: „Mă adresez pentru ultima oară din viața mea.” Un cititor ZdG de 82 de ani, despre importanța alegerilor parlamentare: „Înapoi spre întuneric – Nu, doar înainte – spre Lumină”

OPINIE: Da’ eu cu cine votez? O analiză subiectivă, dar bazată pe fapte, a tuturor concurenților din buletinul de vot

REPORTER SPECIAL: Maratonul promisiunilor electorale fantasmagorice: de la indemnizații pentru copii de 200 de mii de lei și gaz „de trei ori mai ieftin” la investiții și creșteri economice ca în Singapore și Dubai

PARLAMENTARE 2025: Profil de candidat: Blocul Politic „Alternativa”/ Profil de candidat: Partidul Nostru

ANALIZĂ: De la urnă la altar: cum testează Kremlinul credința politică a moldovenilor

STOPFALS: Experții demontează „alerta” SVR: „Un fals fabricat pentru a băga frică în oameni”

UE pe înțelesul mEU: Interferenţe ruseşti în alegerile din Uniunea Europeană

OAMENI: Opinie de pe frontul ucrainean: „Dacă partidele pro-ruse vor câștiga, R. Moldova va fi, cu siguranță, atrasă în acest război…”