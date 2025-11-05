Citiți joi în ZdG: Dosarul corupției de la liceul „Gheorghe Asachi” și Popas postelectoral în Găgăuzia

Într-o nouă ediție a ziarului tipărit, ZdG a analizat datele publicate de Centrul Național Anticorupție (CNA) privind dosarul penal dechis pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență, în care sunt vizate directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”, Natalia Bulat, directoarea adjunctă pentru gospodărie, Lidia Iorga, și „factori de decizie” ai unui grup de agenți economici. Vă prezentăm, la rubrica Anchetă, principalele constatări.

ZdG a mers în UTA Găgăuzia pentru a vorbi cu oamenii, pentru a le face vocea auzită, atât de guvernare, cât și de opoziție. Ce au spus localnicii despre scrutin aflați la rubrica Reporter Special.

Într-un interviu oferit Ziarului de Gardă înainte de a ajunge la Chișinău, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a răspuns la mai multe întrebări care vizează parcursul european al țării. Metsola vorbește vorbește despre fricile și falsurile care însoțesc procesul de aderare a R. Moldova la UE, despre numărul redus de femei din noul Guvern de la Chișinău și despre promisiunea guvernării de a duce țara în UE către 2030. Găsiți interviul integral la rubrica Exclusiv.

În contextul sperietorilor lansate în mediul online privind Planul de dezvoltare a Armatei Naționale „Forța-2035”, aprobat de președinta Maia Sandu la sfârșitul lunii octombrie, Ziarul de Gardă explică, la rubrica Realitatea, ce prevede decretul prezidențial.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 42-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Maia Sandu, la Bruxelles: „Vom fi folosiți împotriva UE dacă nu există o perspectivă reală de integrare”/ Percheziții în România la medici care și-ar fi făcut rezidențiate false în R. Moldova/ Percheziții la Damir și Orheianu. ZdG dezvăluia în 2018 cum a fost preluată compania „Pro Imobil”

OPINII:

Alina Radu: Când, mai exact, și cum anume vom adera la UE?

EDITORIALE:

Olga Bulat: Când cei care «apără familia» vând copii: de la adopții forțate la tabere de propagandă

ANCHETĂ: Dosarul corupției de la liceul „Gheorghe Asachi”: electricianul instituției – reprezentant al unor firme care au câștigat contracte pentru reparația liceului, cu soție doctoriță, angajată ca măturătoare la liceu

DOSAR: Martorii acuzării în dosarul Plahotniuc: semnături false, milioane din „miliardul furat” pentru mass-media și pentru artiști internaționali

REALITATEA: Planul „Forța-2035”, țintit de propagandă: „Zona de apărare și securitate nu este un bazar unde se expun produsele”

CITITORUL DE GARDĂ: OPINIE/ „Organizarea inadecvată a structurii Serviciului 112 a cauzat complicarea procesului de recepționare a apelurilor, sporirea numărului de apeluri neîntemeiate sau false”

VIAȚA REDACȚIEI: Jurnaliști armeni, în vizită la Ziarul de Gardă, pentru a discuta despre influența Rusiei în alegerile din R. Moldova/ După 8 ani trăiți în Germania, a revenit acasă pentru a se face jurnalistă

REPORTER SPECIAL: Popas postelectoral în Găgăuzia: „Nu au fost alegeri. A venit de sus, din Europa, din Bruxelles, că aceștia trebuie să câștige și ei au câștigat”

EXCLUSIV: „Viitorul Europei nu se scrie doar la Bruxelles sau Strasbourg, ci și la Chișinău, la Valletta și în fi ecare sat sau oraș unde oamenii îndrăznesc să viseze la un mâine mai bun pentru ei și pentru copiii lor”. Interviu cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European

RĂZBOI: „Ei ar vrea să ne înfurie, ca să cerem cedarea Hersonului”. Cum îi terorizează rușii pe civili prin atacuri cu drone

UTIL: Compensații pentru energie și în sezonul 2025–2026: tot ce trebuie să știi despre înregistrarea în program

OAMENI: Silvia Medinski, de la educație la terapie japoneză via Italia: „Sănătatea se deteriorează din cauza fricii, iar frica e un sentiment născut în noi”