Citiți joi în ZdG: Dosarele Plahotniuc – de la stăpânul justiției la justițiabil și O țară care îmbătrânește. De ce dispare populația R. Moldova?

În cea de-a cincea ediție tipărită a ZdG din acest an, citiți, la rubrica Anchetă, despre dosarele în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc, revenit în R. Moldova în septembrie 2025, în cătușe. Ziarul de Gardă vă propune o retrospectivă a tuturor dosarelor penale în care este vizat cel supranumit „Al Capone din Grozești”.

Tot în această ediție, Ziarul de Gardă vă prezintă o analiză a problemei demografice din R. Moldova, unde, în ultimul deceniu, se înregistrează constant un spor natural negativ, adică numărul celor născuți este mai mic decât numărul celor decedați. Astfel, la rubrica Reporter Special, citiți care sunt cauzele, prognozele și soluțiile ce ar putea contribui la combaterea crizei demografice.

Ziarul de Gardă vă prezintă, la rubrica Dosar, un material despre cazul unei construcții noi din Chișinău, edificată fără acte pe terenul statului. ZdG a constatat că totul s-a întâmplat sub ochii autorităților și cu aprobarea lor tacită. Despre ce este vorba – citiți în rubrică.

Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice (ASP), a fost invitatul acestei ediții a Podcastului ZdCe. Acesta a explicat, la rubrica Exclusiv, cum s-a ajuns la înăsprirea condițiilor de obținere a unui buletin de identitate pentru persoanele care nu și l-au perfectat niciodată până la vârsta de 18 ani.

Despre conflictul dintre cele două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, care a degenerat la începutul lunii februarie într-un scandal public intens mediatizat, puteți citi la rubrica Trăind de Gardă. Aflați, astfel, despre cetățeanul observat la slujba oficiată în fața bisericii, condamnat anterior pentru activitate de mercenariat în estul Ucrainei, și despre cum și-a motivat acesta prezența la manifestație atunci când a fost contactat de ZdG.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a cincea ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Indicele Percepției Corupției 2025. Scorul R. Moldova și o tendință: „Fenomenul corupției se agravează la nivel global, fiind în creștere chiar și în democrațiile consacrate”/ De ce unele facturi din ianuarie ar putea fi mai mari? Explicațiile ANRE

OPINII:

Alina Radu: Al cui e drumul Chișinău – Comrat?

EDITORIALE:

Olga Bulat: Tăcerea nu este o soluție pe timp de război vs. când politicienii „își schimbă chipiul” după cum bate vântul

ANCHETĂ: Dosarele Plahotniuc: de la stăpânul justiției la justițiabil

REALITATEA: Drumurile noi s-au topit odată cu gheața. Străzi din capitală reparate în ultimii ani cu zeci de milioane de lei – pline de gropi

DOSAR: Cum (NU) își gestionează statul propriile bunuri Cazul unei construcții noi din Chișinău, edificată fără acte pe terenul statului: „Nu am oprit construcția pentru că știam că materialele se scumpesc”

CITITORUL DE GARDĂ: Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case

VIAȚA REDACȚIEI: Ianuarie 2026 la ZdG: teme de rezonanță, atacuri, recorduri și impact

REPORTER SPECIAL: O țară care îmbătrânește. De ce dispare populația R. Moldova? Cauze, prognoze și soluții

EXCLUSIV: Rămân fără cetățenie cei care nu și-au făcut buletin de identitate până la 18 ani? Interviu cu Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice

UTIL: Adopțiile în R. Moldova: cifre, provocări și consecințe emoționale pentru copii

TRĂIND DE GARDĂ: Conflictul de la biserica din Dereneu, amplificat de rețele pro-ruse. La slujba oficiată în fața lăcașului sfânt a fost observat un mercenar condamnat

OAMENI: „Anatomia Unirii”: „Deseori istoria ne descoperă căi pe care societatea umană nu poate să le anticipeze”