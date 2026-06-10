Citiți joi în ZdG: Decesele militarilor din Armata Națională, unirea R. Moldova cu România și dosarele lui Igor Dodon

În cea de-a 21-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an, aflați care sunt cauzele deceselor militarilor din Armata Națională și ce vulnerabilități scoate la iveală sistemul de recrutare în armată. În ultimii 30 de ani, fără a fi implicați în operațiuni de luptă, 113 militari ai Armatei Naționale au decedat în timpul exercitării serviciului. „Nu primim un contingent omogen, ci unul vulnerabil”, explică șefa Serviciului asistență psihologică al Armatei Naționale. Materialul integral poate fi citit la rubrica Justiție.

Subiectul unei eventuale uniri a R. Moldova cu România a reapărut constant de la începutul anului 2026 pe agenda publică, fiind abordat în declarațiile liderilor politici de pe ambele maluri ale Prutului. Așa–numitul „plan B” nu indică o resemnare în fața eșecului integrării europene, ci o formă de presiune diplomatică, spune analistul Laurențiu Pleșca, doctor în științe politice și expert asociat în cadrul Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare. Un material la subiect poate fi găsit la rubrica Reporter Special.

Autonomia Găgăuză se află de peste jumătate de an într-o criză instituțională, întrucât mandatul Adunării Populare a expirat, datele stabilite pentru alegerea legislativului local au fost anulate de mai multe ori, iar regiunea a rămas și fără bașcan. Care sunt cauzele blocajului instituțional și ce soluții există, aflați din materialul de la rubrica Exclusiv.

Tot în această ediție, citiți despre dosarele penale în care este vizat liderul socialiștilor și actual deputat în Parlamentul R. Moldova, Igor Dodon. Acesta este singurul șef de stat din istoria țării judecat pentru fapte penale din mandatul său de președinte al R. Moldova. Găsiți materialul la rubrica Dosar.

Profesorul de muzică Ștefan Andronic, originar din regiunea Cernăuți, povestește la rubrica Oameni despre cum a făcut artă corală în condițiile unor regimuri injuste. De-a lungul carierei, acesta a lucrat cu sute de copii, a creat coruri și clase corale și vorbește cu pasiune, în interviul oferit pentru ZdG, despre „Vocile Primăverii”. Ce crede profesorul despre problemele educației din prezent, aflați din rubrică.

„Să învățăm din greșeli. E singura modalitate. Altfel, va câștiga Rusia”, spune Paul Palencsar, jurnalist și teolog din România, întrebat într-un interviu acordat pentru ZdG despre provocările care îl așteaptă pe viitorul mitropolit al Basarabiei după demisia mitropolitului Petru în contextul unui scandal cu tentă sexuală. Discuția integrală poate fi citită la rubrica Interviu.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 21-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: „Secretul lui Vladîca”: Noi detalii despre vila în care locuiește mitropolitul Vladimir. Litigiul cu femeia lângă care apărea în poze la mare și în ipostaze romantice/ O școală privată de înot are acces la un bazin de stat înainte de redeschiderea oficială. Explicațiile administrației, întrebările unui părinte și promisiunea Ministerului Educației

OPINII:

Alina Radu: Cine apropie Armenia de Moldova?

ANALIZĂ: Escrocii folosesc numele instituțiilor statului pentru a fura date bancare. Recomandări pentru cetățeni

DOSAR: Inculpatul Dodon, între Parlament și instanță: dosare penale pe rol și acuzații care nu au ajuns în judecată

JUSTIȚIE: De ce mor soldații în Armata Națională pe timp de pace: „Armata nu este făcută din călugări și din sfinți. Este o oglindă a societății”

CITITORUL DE GARDĂ: „M-am săturat să alerg de la o ușă la alta.” La 86 de ani, așteaptă de șapte ani un bilet de tratament la care are dreptul

INTERVIU: Criza din Mitropolia Basarabiei după un scandal sexual și o soluție: „Să învățăm din greșeli. E singura modalitate. Altfel, va câștiga Rusia”. Interviu cu Paul Palencsar, jurnalist și teolog din România

REPORTER SPECIAL: Unirea R. Moldova cu România: între „planul B” și „o formă de presiune diplomatică”

EXCLUSIV: Găgăuzia, fără alegeri și fără bașcan: cum a ajuns autonomia într-un blocaj instituțional total și ce soluții există

OAMENI: Cu Ștefan Andronic, corurile de copii învățau să cânte ceea ce era interzis să se vorbească