Citiți joi în ZdG: Cine vrea să conducă Orheiul în era post-Șor: profilul celor opt candidați și Criza imobiliară a ajuns și la judecători: Majoritatea șefilor de instanțe NU au cumpărat imobile în 2025, iar unul a investit în România

Municipiul Orhei urmează să-și aleagă noul primar pe 17 mai. În cursa electorală au rămas opt candidați, după ce alți trei au fost excluși. Funcția a devenit vacantă la sfârșitul anului trecut, odată cu demisia primăriței Tatiana Cociu, afiliată oligarhului Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. ZdG a analizat profilul celor opt candidați, iar la rubrica Reporter Special, în cea de-a 16-a ediție tipărită a ZdG, aflați trecutul și prezentul lor politic.

Tot în această ediție, ZdG a analizat declarațiile de avere depuse de 12 judecători aflați în funcții de conducere la cele mai importante instanțe din țară și vă prezintă o radiografie a averilor și achizițiilor acestora. Dintre cei 12, doar doi judecători au investit în 2025 în locuințe, în timp ce alți magistrați au ales să-și cheltuie banii pe automobile. Cum au comentat unii judecători achizițiile făcute, aflați la rubrica Realitatea.

La un an de la publicarea investigației „«Beneficiarii» abuzului”, în care ZdG a relatat despre abuzurile grave la care erau supuși rezidenții adulți ai unui centru de plasament din țară, cauza penală deschisă inițial nu a fost trimisă încă în instanță. Totuși, ZdG a constatat că procurorii de la Soroca au deschis un nou dosar, în care i-au trimis pe banca acuzaților pe un fost director al instituției și pe doi angajați. Detalii despre starea dosarelor, dar și despre oamenii vizați, găsiți la rubrica Dosar.

Într-un interviu acordat pentru ZdG, fostul președinte al Poloniei, Aleksander Kwaśniewski, a vorbit despre șansele R. Moldova și Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană în contextul geopolitic actual. În ce condiții consideră acesta că ar putea fi obținută o pace justă în Ucraina, aflați la rubrica Exclusiv.

La rubrica ZdGust citiți povestea unei familii de cetățeni moldoveni stabilite în Irlanda, care a transformat pasiunea pentru insecte a fiului lor, Gabriel, într-un mini-zoo educativ și interactiv, numit „Insectele Fericite”. Cum a apărut ideea și cum s-a conturat proiectul, aflați în rubrică.

