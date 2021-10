Scrisori de la cititori

Dragă redacție, vă scriu din partea victimelor inundațiilor din 2010, care au avut loc în satul Nemțeni, raionul Hâncești.

Sunt abonat al doilea an la ZdG și vreau să mă abonez și în continuare…

Am avut la Hâncești un proces judiciar la care, pe data de 14 iunie 2021, ora 11.00, am fost invitate șapte persoane. Judecătoarea ne-a promis să ne trimită decizia prin poștă, dar nici până azi nu am primit-o. Între timp, persoana contravenientă își cumpără mașină nouă… Vă rog să-mi scuzați ortografia, că eu am trecut deja de 70 de ani de viață…

Această scurtă scrisoare a cititorului este însoțită de un plic voluminos cu adresări, răspunsuri, refuzuri, explicații către instituțiile de stat și, respectiv, de la aceste instituții, primite de Teodor Mihalache pe parcursul a 11 ani. În voluminosul pachet de acte este vorba despre o problemă dureroasă pentru familia sa și pentru alte familii din Nemțeni, aflate într-o situație similară.

Din vara anului 2010, când au fost marile inundații la Nemțeni, Teodor Mihalache a tot scris la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Economiei (repetat), președintelui raionului Hâncești, prim-ministrului R. Moldova, Consiliului Raional Hîncești, Primăriei Nemțeni, Consiliului local Nemțeni, Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției…

Unele dintre aceste adresări s-au soldat cu niște răspunsuri, problema, însă, rămâne nesoluționată. Teodor Mihalache ne scrie că, în urma inundațiilor din vara anului 2010, a fost distrusă casa sa, pe care a lăsat-o ca moștenire unui nepot, Constantin Mihalache, tot din satul Nemțeni. La 24 noiembrie 2010, prin decizia Consiliului sătesc Nemțeni, moștenitorul casei a fost introdus (nr. 4) în lista persoanelor cărora urmează să li se acorde despăgubiri în urma inundațiilor. Așa cum lucrurile rămâneau nesoluționate, petiționarul s-a adresat cu o cerere la președintele Consiliului raional Hâncești, solicitând urgentarea procedurii de restituire a prejudiciului cauzat în urma inundațiilor, soldate cu demolarea casei ce îi aparține. Solicitarea, însă, a rămas fără niciun răspuns.

Și după trei ani de la calamități, situația rămânea neschimbată.

Corespondența a continuat an de an până în prezent, familia Mihalache primind de fiecare dată promisiuni încurajatoare. Între timp, familia s-a ales cu o „adeverință” de sinistrat, cu introducerea într-o listă oficială, cu 25 de sinistrați, care urmau să fie compensați de către Primăria Nemțeni pentru prejudiciile cauzate de inundații.

La 25 octombrie 2013, Ministerul Economiei îi răspundea familiei Mihalache că „ținând cont de faptul că vă regăsiți în listele date (de sinistrați, n.r.), la momentul identificării mijloacelor financiare, Ministerul Finanțelor urmează să înainteze propuneri privind alocarea acestora către consiliile raionale, care, la rândul lor, urmează să le transfere beneficiarilor”.

În urma unei discuții telefonice cu Teodor Mihalache, pe 19 octombrie 2021, ZdG a constatat că nici până azi familia sa, dar nici alte 25 de familii din satul Nemțeni nu au primit compensația ce li se cuvenea în urma deciziilor oficiale, adoptate acum 11 ani…

Cititorul ZdG se întreabă: “Poate noua guvernare are altfel de răspunsuri și altfel de atitudine față de oameni, în acest caz concret – față de sinistrații de altădată…”.

Teodor Mihalache, s. Nemțeni, rl Hâncești