Jurnalistele ZdG, Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor, premiate în cadrul Galei RePatriot TOP 100 români de pretutindeni

Jurnalistele ZdG, Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor, au fost premiate în cadrul Galei RePatriot TOP 100 români de pretutindeni, organizată de Fundația Romanian Business Leaders.

RePatriot îi omagiază pe românii din toată lumea care „prin munca, inteligența și curajul lor, ne inspiră să credem mai mult, să facem mai bine și să rămânem împreună”, potrivit antreprenorului Marius Bostan, inițiator RePatriot.

Jurnalistele ZdG apar pe coperta revistei dedicate Galei RePatriot, în care este publicat un articol despre investigațiile jurnalistice sub acoperire „În slujba Moscovei” și „Armata digitală a Kremlinului”, publicate de ZdG.

„Într-o regiune expusă dezinformării, ele au livrat exact ce promite etica jurnalistică: adevăr verificat la sursă și curaj atunci când e cel mai greu. Republica Moldova a avut alegeri mai corecte și o societate mai lucidă. Când probele apar la timp, alegerile sunt mai curate, iar democrația este mai greu de furat”, se arată în articol.