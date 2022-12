Cum va fi ZdG în 2023

Dragi cititori, anul 2022 se apropie de final. A fost un an dificil, cu multe provocări pentru toți. Războiul de lângă noi ne-a pus în fața mai multor dileme și probleme. Dar, într-un final, am rezistat, ba chiar am devenit mai puternici.

În 2022 am împlinit majoratul – 18 ani de când, în fiecare zi de joi, indiferent de orice, am ajuns în chioșcuri, dar și în casele a mii de oameni. În 2022 am avut cel mai mare număr de abonați din toată istoria noastră. În 2022 am lansat produse noi și am reușit să ne menținem în top pe toate platformele: pe online, site-ul www.zdg.md în limbile române și rusă a fost tot timpul în topul celor mai citite portaluri media din R. Moldova, ediția tipărită a ZdG a avut cel mai mare număr de abonați dintre toate ziarele de limbă română din țară, produsele noastre video, publicate pe pagina de youtube, dar și la TV8, au adunat zeci de mii de vizualizări, iar investigațiile și reportajele ZdG au fost preluate atât de presa locală cât și de cea internațională.

În 2023 vrem să continuăm să creștem. Vrem să fim mai mulți și să devenim mai buni și mai aproape de cititori și de nevoile lor.

În 2022 am lansat campania „Ajută-ți comunitatea. Cheamă ZdG!” prin care ne-am propus să fim mai aproape de abonații noștri și să abordăm mai multe teme care vizează problemele din localitățile lor. În 2023 ne dorim să continuăm această campanie și chiar s-o extindem.

În 2023 vom merge în cele mai abonate raioane

Astfel, în 2023, ne propunem ca în fiecare lună, o ediție a ZdG să conțină câteva pagini cu articole din raioanele și satele R. Moldova. Cum vom alege raioanele în care vom ajunge? Vom selecta 12 raioane în care ZdG va avea cei mai mulți abonați pe cap de locuitor. Înainte de a ajunge în acel raion și în localități care intră în componența lui, vom anunța, iar cititorii ZdG vor putea veni cu sugestii de teme pe care jurnaliștii de la ZdG le vor documenta.

Nici în 2023 NU vom renunța la investigații, la reportaje, la interviuri, la istoriile umane sau la editorialele scrise de nume consacrate ale ZdG. În anul care vine vom continua să investigăm, atât guvernarea, cât și opoziția, vom continua să punem întrebări și să căutăm răspunsuri. Pentru că evenimentele se succed cu repeziciune, vom încerca să explicăm mai mult cele mai importante fenomene care vor avea loc în țară și în lume. Pagina Cititorul de Gardă, dedicată abonaților noștri, va continua să publice scrisorile și mesajele pe care le vom primi, iar dacă o să aveți întrebări pentru autorități, vă vom ajuta să primiți răspunsuri la ele.

Primul număr al ediției tipărite a ZdG de anul viitor va apărea joi, 12 ianuarie. Până atunci, urmăriți-ne online, aici, pe www.zdg.md. Dacă încă nu v-ați abonat la edițiile din 2023, o puteți face în aceste zile. Puteți merge la oficiile poștale din localitățile dvs. sau vă puteți abona online, intrând pe site-ul www.abonare.md. Abonamentul va fi valabil începând cu luna februarie. Un an de abonare costă doar 216 lei pentru pensionari, studenți și persoanele cu dizabilități, iar pentru restul – 276 de lei.

Vă mulțumim pentru că ne citiți și pentru că alegeți să rămâneți alături de noi în continuare! Sărbători fericite și La mulți Ani.

