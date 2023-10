Concluzii după conferințele GIJN și OCCRP: Inteligența artificială și securitatea digitală, printre cele mai mari provocări ale acestei perioade

În perioada 19-25 septembrie, doi jurnaliști de la ZdG, Victor Moșneag și Anatolie Eșanu, au participat la două dintre cele mai importante conferințe anuale din lume dedicate jurnalismului de investigație: Global Investigative Journalism Conference (GIJC23) și conferința anuală a Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ambele evenimente au avut loc în orașul suedez Götheborg și au adunat, împreună, peste 2 mii de jurnaliști de investigație din întreaga lume.

Mai jos, vedeți impresiile jurnaliștilor ZdG după ce au participat la mai multe sesiuni ale celor două conferințe.

Victor Moșneag: Cele două conferințe au arătat, poate mai mult ca niciodată, că jurnalismul trece printr-o perioadă foarte importantă, plină de schimbări. Ambii organizatori au programat foarte multe sesiuni dedicate inteligenței artificiale (AI) și securității digitale, două dintre cele mai mari provocări ale acestor vremuri.

Au fost prezentate și istorii de succes ale unor redacții care folosesc deja inteligența artificială în munca de zi cu zi. Unele redacții au creat cu ajutorul AI programe și algoritmi care au ușurat munca jurnaliștilor, nu doar a celor de investigație. Unele redacții folosesc AI pentru a face rezumate ale unor texte lungi, fiind nevoie doar de o formulare exactă a sarcinii pentru a obține rezultate de înaltă precizie. O altă redacție a folosit AI pentru a extrage din 12 milioane de documente doar pașapoartele persoanelor, de exemplu, reducând enorm volumul de muncă pentru jurnaliști. O altă redacție a creat un program de fact-checking. Multe redacții au spus că folosesc AI pentru a transcrie materialele video și audio. AI poate, de asemenea, să facă diagrame, infografice și colaje, să extragă cifre din sute de documente, să facă calcule sau să traducă informații din alte limbi. Inteligența artificială poate chiar îmbunătăți sau edita un text.

Am plecat de la aceste sesiuni trăgând concluzia că inteligența artificială, deși încă la început de cale, are potențialul să devină un ajutor real pentru jurnaliștii de investigație, și nu doar. Dar, există numeroase voci, cărora tind să le dau dreptate, că acum încă este prematur să crezi în tot ce va face pentru tine robotul, or s-a demonstrat de multe ori că acesta poate greși și chiar inventa diverse lucruri. Deci, tot ce produce AI trebuie să fie verificat. Încă. Dar, cert este că AI e un trend care va deveni din ce în ce mai vizibil în următorii ani.

Securitatea digitală a fost un alt subiect major al celor două conferințe. Au fost prezentate măsuri și programe de protecție. Dar, concluzia aici nu e una foarte optimistă. În lume există zeci de companii foarte puternice care pot fi angajate pentru a ataca orice instituție și orice jurnalist, de oriunde, pentru a-i fura datele. Iar redacțiile trebuie mereu să fie în regim de alertă pentru a putea încerca să facă față.

Cele două conferințe, pe lângă faptul că au adus împreună jurnaliști de pe tot globul, au oferit acestora șansa să discute între ei și să planifice colaborări ulterioare. Or, acum, poate mai mult ca niciodată, este nevoie de colaborare între redacțiile din întreaga lume, pentru că ilegalitățile și corupția demult nu mai au frontieră, iar jurnalismul transfrontalier este cel care le poate depista cu mult timp înaintea organelor de drept. La cele două conferințe s-a pus accentul și pe prezentarea informației. Or, nu mai este destul să scrii o investigație jurnalistică bine documentată. Trebuie să înveți să o prezinți și să o promovezi pe toate rețelele sociale, acolo unde astăzi își petrec zilele majoritatea oamenilor.

Ce am mai observat, e că aproape peste tot există aceleași probleme și aceleași tendințe. Peste tot jurnaliștii obosesc și de multe ori vor să renunțe, aproape peste tot sunt presați, intimidați sau nu sunt luați în serios. Dar, aproape de fiecare dată, prin istoriile pe care le publică, jurnaliștii arată că schimbă lumea. În concluzie: da, există multe provocări, da, există multe probleme, dar jurnaliștii și jurnalismul pot găsi soluțiile necesare pentru a face față acestei perioade.

Anatolie EȘANU: Să te afli, la propriu, printre cei mai buni jurnaliști de investigație din lume timp de câteva zile este nu doar o onoare, dar și o rară ocazie de a învăța lucruri noi, de a afla noile provocări și tendințe în jurnalism. Ai, de asemenea, posibilitatea de a cunoaște oameni și redacții din toată lumea, dar și ocazia de a face cunoscută redacția din care faci parte și țara din care vii. În debutul conferinței OCCRP, fiecare redacție membră a avut un minut la dispoziție pentru a se prezenta și a le spune celorlalți participanți ce a reușit să facă notabil în ultimul an.

Eu am vorbit despre investigația „Protestatari în chirie”, publicată în lunile septembrie și octombrie a anului trecut. E greu să „comprimi” un an întreg de muncă într-un singur minut de prezentare, dar cuvintele de laudă la adresa ZdG pe care le-am auzit ulterior mă fac să cred că munca echipei noastre este una cu adevărat importantă. „Mi-a plăcut foarte mult investigația voastră. E făcută așa, la firul ierbii, foarte bine”, ne-a spus ulterior Paul Radu, cofondator al OCCRP. „You did a great job. Great-great stuff” (Ați făcut o treabă grozavă, traducere din limba engleză), mi-a zis un alt jurnalist participant la conferință.

Sesiunile conferinței OCCRP au fost și în acest an extrem de utile și inspiraționale. Am participat cu interes la sesiunile ținute de editori cu zeci de ani de experiență, pentru a le asculta sfaturile și a deveni și noi editori mai buni. Am fost impresionat de istoria de succes, dar umbrită de război, a jurnaliștilor de la Kyiv Independent. Lansat cu 4 luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, Kyiv Independent a devenit în scurt timp o sursă de informații de reper pentru publicul ucrainean, dar mai ales, pentru cel internațional, fiind o publicație în limba engleză.

Dacă anul trecut jurnaliștii participanți la conferință erau interesați în mod deosebit de sesiunile despre criptomonede, anul acesta elementul nou și de interes a fost inteligența artificială și utilizarea acesteia în redacții. AI-ul poate fi un „prieten” al jurnaliștilor, ușurându-le foarte mult munca, dar și un „dușman”, dacă-i sunt neglijate limitele pe care le are în acest moment.

Conferința GIJC23 a fost organizată de către Global Investigative Journalism Network (Rețeaua Globală a Jurnalismului de Investigație), o asociație internațională care susține, promovează și produce jurnalism de investigație în întreaga lume. Rețeaua a fost fondată în 2003 și numără în prezent peste 200 de membri din peste 75 de state. ZdG este membru al GIJN din octombrie 2018.

OCCRP este la fel o rețea globală de jurnaliști de investigație ce își desfășoară activitatea pe șase continente. A fost fondată în 2006 și este specializată în publicarea investigațiilor despre crima organizată și corupție. ZdG este membru al OCCRP din anul 2012.