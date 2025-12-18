Cinci jurnaliști ZdG, desemnați jurnaliștii anului 2025 la categoria „Investigație”

Jurnaliștii ZdG Măriuța Nistor, Natalia Zaharescu, Daniela Calmîș, Felicia Ganev și Victor Moșneag au fost desemnați Jurnaliștii anului 2025 la Gala Presei 2025.

Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu au fost premiate pentru cele două părți ale investigației Armata digitală a Kremlinului, în care au relatat despre sutele de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook

Daniela Calmîș, Felicia Ganev și Victor Moșneag au fost desemnaț jurnaliștii anului pentru investigația Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”, în care au arătat cum sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diasporă au fost racolați din același „Centru de operațiuni”.