„Am stat alături de cei mai buni jurnaliști de investigație de pe ambele maluri ale Prutului.” Reporterii ZdG, despre participarea la Gala Premiilor Superscrieri din România

„Protestatarii” lui Ilan Șor au trecut Prutul. De această dată însă nu pentru a protesta (și) la București, ci pentru a fi premiați în cadrul unui concurs jurnalistic. Investigația ZdG „Protestatari în chirie”, în care dezvăluiam cum erau plătiți oamenii pentru a participa la acțiunile de protest organizate de Partidul ȘOR la Chișinău, a fost premiată cu locul doi la categoria „Investigații” a concursului #Superscrieri, organizat anual de Fundația „Friends For Friends” din România. Autorii investigației, jurnaliștii ZdG Natalia Zaharescu, Daniela Calmîș, Vasile Ursachi și Anatolie Eșanu au participat miercuri, 17 mai, la Gala Premiilor Superscrieri, ediția #12, care a avut loc la București.

Natalia Zaharescu: „Faptul că am fost nominalizați la Premiile Superscrieri din România a constituit pentru mine un motiv de bucurie și mândrie pentru echipa Ziarului de Gardă din care fac parte. La categoria Investigații, am stat alături de cei mai buni jurnaliști de investigație de pe ambele maluri ale Prutului, așa că ne-am simțit fascinant în această companie. Chiar dacă nu știam dacă vom lua vreun premiu, atunci când am primit invitația de a participa la Gala Premiilor Superscrieri de la București, am decis că merită efortul de a călători 8-9 ore într-o direcție și alte 8-9 ore înapoi spre casă, pentru a fi acolo într-un moment festiv pentru presa românească, din care simțim că facem parte și noi.

Ne-am pornit în dimineața zilei de 17 mai, Gala fiind organizată seara. Obosiți și flămânzi de pe drum, am ajuns la ceremonie exact când urma să înceapă, în Amfiteatrul Teatrului Național București „I. L. Caragiale”, situat pe acoperișul clădirii. Până a ajunge la categoria „Investigații”, care a fost lăsată mai spre final, ne-am bucurat și i-am aplaudat pe ceilalți jurnaliști care erau chemați în scenă pentru a-și ridica premiile. Apoi, cu surprindere și bucurie, am auzit și titlul superscrierii noastre (ca să păstrăm stilistica evenimentului) – „Protestatari în chirie”, Ziarul de Gardă, Chișinău.”

La categoria Investigații au mai fost premiați Recorder (România), Cu Sens (R. Moldova) și Rise Project (România)

Vasile Ursachi: „Însăși faptul că am fost nominalizați la Gala Superscrieri din România reprezintă o onoare pentru mine și sunt sigur că și pentru colegii mei. Chiar dacă am obținut locul doi, simt că am câștigat. Am câștigat respectul colegilor din România și am arătat că jurnalismul din R. Moldova poate fi la același nivel cu cel de peste Prut, chiar dacă are resurse mai puține. Sper să mai am ocazia să particip la astfel de evenimente, unde jurnalismul de calitate este apreciat și susținut. Participarea la acest eveniment m-a motivat să urmăresc mai atent ce scriu jurnaliștii din România. Ascultând discursurile jurnaliștilor prezenți la Gala Superscrieri, am înțeles că și în România există problema influenței intereselor politice și financiare în profesia noastră. Și la București, ca și la Chișinău, este nevoie ca jurnaliștii să-și unească forțele pentru a face ca normele profesionale să fie respectate.”

Anatolie Eșanu: „Sunt bucuros că am reușit să construim un nou pod între Chișinău și București, de această dată – un pod jurnalistic care are la cele două capete instituții de presă corecte și respectate de cititorii de pe ambele maluri ale Prutului.”

46 de materiale (presă scrisă, podcast, video, foto, dar și din zona creatorilor de conținut civic) au ajuns în finala competiției Premiile Superscrieri. Este pentru prima dată când Ziarul de Gardă a participat la acest concurs jurnalistic.