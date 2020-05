Medicii tac! De ce?

„De-atâta”, vorba preşedintelui Igor Dodon, că sistemul de sănătate este politizat. Toate partidele în lupta lor pentru putere se străduiesc să acapareze două ministere care au influență politică asupra societăţii. Acestea sunt Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale şi cel al Educației, Culturii şi Cercetării.

Nu am nimic împotriva concursului, dar mă deranjează modalitatea sa de realizare. Concursul a stimulat corupția, potrivit principiului: „Cine dă mai mult, comandă muzica”. Concursul a devenit în multe cazuri doar o formalitate a deciziei deja luate în coridoarele politicului. Nici vorbă de meritocrație, echidistanță, profesionalism. Apropo, concursul e bun atunci când este democraţie, când societatea este liberă şi bine informată, noi, însă, mai avem mult până acolo.

Lupta pentru ocuparea posturilor nu are loc conform calităților manageriale, ci a posibilităților financiare, prieteniei şi, desigur, apartenenței politice. Cei care nu erau de acord cu politica partidului, erau eliminați… Am ajuns până la aceea că, în instituțiile medicale, avem pregătit câte un complet de directori pentru fiecare partid aflat la guvernare.

Astfel, colectivele au început să se dezbine, să lupte pentru un loc călduț sub soare, uneori uitând destinația.

Sistemul de sănătate ar trebui să fie competent, transparent, independent, iar conducătorii instituțiilor medicale – cu experiență în domeniul de gestionare şi cu reputație ireproșabilă. Cu părere de rău, în R. Moldova, sistemul de sănătate este extrem de politizat. Conducerea instituțiilor medicale se schimbă în funcţie de culoarea partidului de la guvernare. Directorii de spitale pendulează de la un partid la altul, în funcţie de interese. Este clar pentru toată lumea că intersecția politicului cu actorii sistemului sanitar nu se întâmplă la nivel de infirmiere sau asistente medicale, nici chiar la nivel de medici, obiectivele vizate ale acestui proces fiind managerii de nivel superior. Lupta politică se duce permanent, de la un scrutin la altul, iar acest fapt influenţează negativ asupra activităţii instituțiilor. Bineînțeles, nu toți conducătorii sunt la fel. Printre ei sunt cameleoni, fără principii şi valori care, pentru a se menține la putere şi a avea beneficii, îşi schimbă orientarea politică după cum bate vântul.

Al doilea moment este ademenirea financiară a conducerii instituțiilor. Cu trecerea la asigurările obligatorii în medicină, directorilor, vicedirectorilor, contabililor, economiștilor, cu alte cuvinte administrației, le-a fost fixat coeficientul tarifar, reieșind din suma contractată cu CNAM. Cu cât mai mare e suma, cu atât mai mare e salariul conducerii instituției, acest lucru nu se referă la restul colaboratorilor. Salariații, cum au avut salarii mizere, aşa şi le au.

Au fost introduse unele facilități, cum ar fi coeficientul tarifar, premii, prin intermediul cărora administrațiile ţin sub control colectivele, mai ales pe cei revoltați sau care au păreri diferite. Totalitarismul şi-a lăsat amprenta asupra societăţii medicale. Astfel, munca angajaților nu este prețuită în funcţie de profesionalism şi eficiență, ci de atitudinea faţă de partidul de la guvernare.

Frica de a nu fi destituiți din funcţie au redus medicii la tăcere. Această tăcere impune medicii să mușamalizeze problemele şi starea reală de lucruri, ei fiind supuși la presiuni din partea șefilor instituțiilor. Unii medici riscă să fie trași la răspundere pentru dezvăluirile făcute despre situația dezastruoasă din spitale.

N-am fost şi nu sunt indiferent de tot ce se întâmplă în societatea noastră privind starea sănătății, educației, a mediului ambiant, domenii la care au mari restanțe guvernanții, intelectualitatea, societatea civilă, biserica etc. Pe acest tărâm, atât medicii, cât şi politicienii au multe restanțe. Un medic nu are nicio scuză să stea cu capul plecat! El trebuie să dezvăluie adevărul! Unii manageri de spitale, cu simpatii politice bine definite, nu le vor permite niciodată angajaților să pună pe tavă adevărul crud. Sistemul de sănătate are simptome grave, cauzate de implicațiile politice. Avem nevoie de o analiză amplă pentru asanarea medicinii.