Editorial Al cui era cadavrul depistat sâmbătă într-o suburbie a Chișinăului?

Acum câteva zile, cadavrul unui om fără adăpost a fost descoperit într-o suburbie a Chișinăului. Înghețase? Fusese înfometat? A murit de suferință sau a fost omorât? Al cui era cadavrul depistat sâmbătă într-o suburbie a Chișinăului? Nimeni nu ne va răspunde astăzi la această întrebare, pentru că pe nimeni nu interesează de ce o fi decedat un om al nimănui.

Sunt mulți. Unii au ajuns în stradă din cauza conflictelor din familiile lor. Alții și-au pierdut dragostea și au divorțat ori și-au pierdut locul de muncă, iar odată cu asta – prietenii, rudele, apropiații sau/și casa. Alții, încercând să-și rezolve problemele, fără să-și dea seama când anume, au ajuns victime ale escrocilor. Foarte mulți, împovărați de probleme, au devenit pacienți psihiatrici neinstituționalizați. Îi întâlnim pe străzi, în transportul public, prin parcuri sau în preajma gunoiștilor. Deseori poartă cu ei, în genți mari, murdare, toată gospodăria lor, tot de ce au nevoie zi de zi ca să mai trăiască și mâine. Mulți nu simt riscurile care îi pândesc în fiecare clipă în această lume mare, plină de neputință, răutate, agresivitate și sărăcie.

Orice li se poate întâmpla în fiecare zi, dar mai ales iarna, când gerul nu cruță pe nimeni. Serviciul de Urgență a furnizat, acum câteva zile, o informație despre numărul de pacienți cu hipotermii și degerături înregistrați în perioada 12–18 ianuarie. Au fost 42. Nu cunoaștem date exacte despre statutul lor, dar, neîndoielnic, erau persoane fără adăpost.

Cât de pregătiți suntem noi, dar mai ales autoritățile, să le poarte de grijă acestor oameni? Iarna, Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil, situat pe str. Haltei din Chișinău, e mai solicitat ca oricând, deși foarte mulți oameni ai străzii refuză să fie adăpostiți aici, chiar dacă li se asigură mese calde, paturi îngrijite și asistență medicală.

Atunci când meteorologii anunțau că se apropie gerurile, Primăria Chișinău ne-a alertat cu privire la faptul că „în perioadele cu temperaturi scăzute și condiții meteo complicate, persoanele fără adăpost sunt expuse riscurilor majore. Implicarea fiecăruia dintre noi poate salva vieți.” Primăria anunța că orice sesizare privind persoanele fără adăpost poate fi făcută prin apel la 112, în caz de urgență medicală ori de securitate, sau la numerele de telefon ale Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil – 022 354 038 și 022 354 039. Există și numărul de telefon al Liniei verzi a Direcției municipale Asistență Socială – 08 00000 90, care însă e atât de verde, încât nu răspunde niciodată, la nicio oră de zi sau de noapte.

Cele 42 de cazuri de hipotermii și degerături, înregistrate în doar câteva zile de Serviciul 112 (putem admite că cifra nu reprezintă toate cazurile de acest fel), dezvăluie o situație critică într-un stat depopulat de la un an la altul. Responsabilii de domeniul social spun că situația e aceeași în toată lumea, că chiar și în statele dezvoltate sunt foarte mulți oameni ai străzii care, de fapt, au ales să trăiască în acest fel și nu acceptă nicio schimbare. „Chiar și în cele mai moderne orașe ale lumii veți vedea pe străzi oameni fără adăpost. E alegerea lor și nimeni nu le-o poate schimba”, spune Veaceslav Macovei, directorul Centrului de găzduire a persoanelor fără adăpost din Chișinău, precizând că această instituție, de fapt, e singura din R. Moldova care găzduiește persoane fără adăpost din Chișinău, dar și din localitățile rurale, care au venit încoace simțindu-se părăsiți și dezolați la locurile lor de baștină.

Da, oameni ai străzii putem vedea chiar și în cele mai moderne orașe ale lumii, dar, tot acolo, acești oameni au parte de adăposturi temporare, localizate în biserici, în diverse centre sociale sau chiar în corturi mobile în locurile mai aglomerate. În România funcționează mai multe linii de solidaritate, la care poate apela oricine dacă are nevoie personal de suport sau dacă a cunoscut o persoană în dificultate. Aceste linii de solidaritate funcționează nonstop, deoarece „pentru persoanele fără adăpost fiecare oră petrecută afară devine o luptă. Dacă vedeţi pe cineva dormind pe stradă, epuizat sau în dificultate, nu întoarceţi privirea. Un simplu telefon, care e disponibil nonstop, poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte”, cheamă autoritățile de la București, unde echipele Direcţiei de Asistenţă Socială sunt în teren nonstop şi pot interveni rapid pentru a oferi adăpost, mâncare caldă şi siguranţă. Vă amintiți, spuneam mai sus cum (nu) funcționează Linia Verde a Direcției Asistență Socială Chișinău. Și despre solidaritatea umană ar fi multe de spus, deși autoritățile ar trebui să mizeze mai mult pe propriile capacități decât pe solidaritatea umană, care, cel mai frecvent, se manifestă absolut arbitrar.