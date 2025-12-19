De ce mai e nevoie de ZdG dacă este TikTok? 

Azi, rețelele sociale sunt mai tentante decât un ziar. E adevărat. Sunt accesibile tuturor, sunt gratuite, nu ai nevoie decât de un telefon mobil conectat la internet și poți accesa noutăți din toată lumea, poți citi despre oricine, orice, poți viziona materiale video, asculta podcasturi în toate limbile lumii. „Gratuitatea” vine însă la pachet cu o serie de compromisuri: datele tale și atenția ta sunt moneda de schimb. Și nu doar asta. Într-o lume în care informația circulă cu o viteză amețitoare, manipularea a devenit tot mai sofisticată, iar adevărul a ajuns să fie un lux. Nu pentru că nu ar exista, ci pentru că puțini mai sunt dispuși să-l caute până la capăt. Mulți oameni de pe rețelele sociale aleg să mintă, să manipuleze, să dezbine, fără a purta vreo responsabilitate. De ce? Pentru că majoritatea au scopuri clare: să vândă ceva ori să-și facă imagine publică bună, pe care s-o utilizeze în scopuri politice.

De peste 20 de ani, Ziarul de Gardă a demonstrat că este altfel decât toate rețelele sociale la un loc, un partener de nădejde pentru abonații și cititorii săi, o instituție de presă pentru care interesul public, interesul R. Moldova, e mereu pe primul loc. Începând cu 2004, Ziarul de Gardă caută adevărul, investighează, verifică, insistă, deranjează, întreabă, explică, ascultă. Iar în 2026, când falsurile și manipularea au căpătat cote alarmante, această misiune, de a căuta adevărul, devine mai importantă ca oricând.

Abonarea la ZdG pentru 2026 nu este doar un gest de susținere. Este o declarație. O declarație că îți pasă de transparență, de responsabilitate, de o societate în care instituțiile sunt obligate să răspundă pentru ceea ce fac. O declarație că nu accepți jumătăți de adevăr, că nu te mulțumești cu zvonuri, că vrei să înțelegi ce se întâmplă cu banii tăi, cu viitorul tău, cu țara ta. Cât costă adevărul? 300 de lei pentru un an. E mult? Pentru pensionari poate fi o sumă importantă. Dar e cel mai mic preț posibil. Iar adevărul costă infinit mai mult atunci când lipsește.

De 20 de ani, ZdG nu doar scrie articole. ZdG ține aprinsă o lumină. Uneori mică, alteori puternică, dar mereu acolo, alături de oameni. O lumină care intră în birouri în care nu ești primit, în dosare pe care alții le ascund, în povești pe care nimeni nu vrea să le audă ori să fie făcute publice. O lumină care de multe ori a fost singura sau cea care a contat cu adevărat.

În spatele fiecărui articol ZdG stau luni de documentare, nopți nedormite, sute de pagini de acte, drumuri, refuzuri, presiuni, amenințări, oameni care nu renunță. ZdG nu este controlat de partide, de grupuri de interese sau de afaceriști. Independența editorială nu este un slogan, ci o condiție de existență, iar abonamentul tău este garanția că redacția rămâne liberă.

Într-un spațiu mediatic plin de zgomot, ZdG oferă context, explicații și fapte. Nu senzațional, nu manipulare, nu titluri înșelătoare. Doar jurnalism făcut cu responsabilitate.

Un abonament la ZdG este o investiție în viitor. Nu doar în viitorul presei, ci și în viitorul tău, al copiilor și nepoților. Într-o societate informată, deciziile sunt mai bune, manipularea e mai slabă, iar democrația e mai puternică. În 2026, alegând ZdG, alegi să fii parte din soluție. Alegi să susții jurnalismul care nu tace, care nu se teme și care nu se vinde. Pentru că adevărul are nevoie de oameni ca tine ca să rămână viu.



Abonamentul tău înseamnă că nu renunțăm. Că nu lăsăm corupția să devină normalitate. Că nu permitem abuzurilor să treacă neobservate. Că nu acceptăm ca viitorul copiilor noștri să fie decis în întuneric. Abonamentul tău înseamnă că îți pasă. Și poate asta e cel mai important. Nu toți pot scrie, nu toți pot investiga, nu toți pot înfrunta sisteme. Dar toți putem susține pe cineva care o face.

Abonarea la ZdG ar reprezenta un gest simplu, dar cu impact real. Abonează-te la Ziarul de Gardă. Nu pentru că e un ziar. Ci pentru că e o promisiune că adevărul contează și că nu-l vom lăsa să se stingă. În 2024 și 2025 am contribuit la salvarea democrației. În 2026 vrem să o cimentăm și să fim cu ochii pe banii publici, pe fondurile europene și pe funcționarii care nu-și fac treaba. Și vrem să o facem împreună.