Șezătoare la Paris cu mărțișoare din R. Moldova

Perpetuarea tradițiilor devine, mai ales odată cu plecarea în altă țară, într-un fel, responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Acest fapt îl demonstrează și câteva femei minunate care au format un grup numit „La izvorul neamului”. Deși sunt plecate de acasă de ani buni, ele păstrează obiceiurile cu sfințenie, organizând astfel de șezători. Am vorbit cu fondatoarea șezătorii „La izvorul neamului”, Valentina Cârstea, și cu gazda Svetlana Postolachi despre evenimentul din acest an.

— Dna Cârstea, ce semnifică denumirea șezătorii?

— Pentru denumirea grupului nostru am avut mai multe propuneri. Dar am ales „La izvorul neamului” fiindcă am considerat că o să ne reprezinte bine în tot ceea ce ne propunem să facem. Organizăm șezători cu teme interesante, și anume tot ce ține de obiceiurile și tradițiile noastre. De fapt, am zis să fie „La izvorul neamului”, pentru că ne propunem să le prezentăm și francezilor tradițiile neamului nostru ca să ne cunoască mai bine. Precum zice proverbul „omul sfințește locul”, așa acționăm și noi departe de casă. Ce-i drept, pandemia ne-a afectat planurile, dar nu am renunţat. Ne organizăm în limita posibilităților, respectând restricţiile.

— Ce v-a determinat să organizați șezători?

— E adevărat că ideea de a organiza șezători este foarte veche. Dar de ce ne-am lansat recent nu vă pot spune. A fost spontan. Obosisem deja să tot discutăm și să tot planificăm. Am hotărât să trecem la acțiune. Astfel, s-a propus tema, data și locul. Așa a avut loc prima șezătoare la sărbătorile de iarnă. Suntem foarte mulțumite de ceea ce ne-a reușit. Nu pot zice că ideea de șezători mi-a venit din nostalgie, ci mai degrabă din dragoste de frumos și plăcerea de a împărtăși aceste momente cu mai multă lume.

— Dna Postolachi, dvs. sunteți gazda evenimentului. Ce realizați?

— Confecționăm mărțișoare. Șezătoarea de azi ne-am dorit-o una mare – cu mămici și pici, și noi, membrii șezătorii „La izvorul neamului”. Dar, ținând cont de restricțiile impuse, ne-am reorganizat. Am hotărât să facem mini-șezători între prietenele noastre. Pe parcursul săptămânii, fiecare a confecționat mărțișoare acasă, așa cum și le-a imaginat. Apoi, le vom expune pe rețelele de socializare să inspire și să bucure conaționalii noștri.

— Din ce sunt confecționate mărțișoarele de azi și ce tehnici aplicați?

— Fiecare confecționează după imaginație. Mărțișoarele sunt croșetate, împletite, desenate, confecţionate din aplicații din hârtie. Se utilizează fire de ață de diferite grosimi. Lăsăm frâu liber creativității.

— Cât de importantă este organizarea unor astfel de ateliere în diasporă?

— Suntem un neam cu tradiții frumoase care ne-au fost transmise din strămoși. E de datoria noastră să le transmitem și noi, la rândul nostru, copiilor și nepoților. Am avut și profesori la școală care ne-au altoit dragostea pentru valorile noastre tradiționale. Din această dragoste de frumos s-a născut „La izvorul neamului”. Dacă ne vom cunoaște rădăcinile, ne vom cinsti părinții, indiferent de locul sau țara în care ne aflăm. Datinile și graiul sunt comoara unui neam. Ele trebuie păstrate și transmise cu grijă.

— Vă mulțumim.