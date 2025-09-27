Mesaj emoționant al unui tânăr din diasporă, care îndeamnă oamenii să iasă la vot: „Dușmanul este puternic și hotărât să ne distrugă… Nu are nevoie de tancuri sau de gloanțe pentru asta, ci de internet și de platformele pe care le folosim zilnic”

Oleg Muschei este un tânăr care locuiește în Franța. A plecat din R. Moldova în urmă cu șase ani, după ce tatăl său, spun el, a ajuns să fie urmărit penal pentru fapte pe care nu le-a comis. El vine cu un îndemn la vot și vorbește emoționant despre cum este văzută azi R. Moldova pe scena internațională. „Eram prea dezamăgit de țara în care am crescut, până la punctul în care am crezut că nu mă voi mai întoarce niciodată, în ciuda dificultăților cu care mă confruntam în Franța ca imigrant”, scrie Oleg, într-o scrisoare adresată ZdG.

Dar acum este diferit, spune el. „Pentru prima dată după mult timp, diaspora privește Moldova cu mândrie și se gândește să se întoarcă într-o zi, în ciuda experiențelor dureroase care i-au alungat cândva. Și nu doar diaspora simte asta, ci și cetățenii informați și deschiși către schimbare, pace și prosperitate. Duminica aceasta, Moldova își va decide soarta: între libertate, pace și prosperitate, care ne fac mândri și ne aduc acasă, și război, stagnare și corupție, care ne-au divizat și ne-au îndepărtat unii de alții atâția ani. Din păcate, dușmanul este puternic și hotărât să ne distrugă, să ne dezbine și să ne arunce în haos. Nu are nevoie de tancuri sau de gloanțe pentru asta, ci de internet și de platformele pe care le folosim zilnic, prin care ne intoxică cu dezinformare”, scrie Oleg Muschei.



„Stimată redacție. Vă scriu cu rugămintea de a lua în considerare publicarea unui text de opinie pe care l-am redactat și care reflectă experiența mea personală, dar și speranțele și provocările prin care trece Republica Moldova în această perioadă electorală, cu un apel de a ieși la vot în această duminică. Cred că acest mesaj poate atinge atât cititorii din țară, cât și pe cei din diaspora, într-un moment în care viitorul Moldovei depinde de implicarea și responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Vă atașez textul integral în acest e-mail și sper să îl considerați demn de publicare. Vă mulțumesc anticipat pentru atenția acordată și pentru contribuția constantă a redacției dumneavoastră la informarea corectă a cetățenilor”, acesta a fost mesajul lui Oleg Muschei care ne-a făcut să-i publicăm scrisoarea, una prin care îndeamnă lumea să vină la vot duminică, 28 septembrie.



Redăm scrisoarea integral



„Am plecat din Moldova de mai bine de 6 ani, pe când aveam doar 16 ani. Am fost nevoit

să plec pentru că tatăl meu era urmărit penal pentru fapte atroce pe care, în realitate, nu le-a

comis, dar pe care o persoană influentă din poliție le-a fabricat împotriva lui pentru propriul

interes. A trebuit să căutăm dreptatea în Franța, care ne-a primit cu brațele deschise și ne-a oferit

totul pentru a ne apăra nevinovăția. Cazul era atât de murdar și corupt încât ni s-a propus să dăm

în judecată Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Tatăl meu a considerat însă că

își dorește doar ca dreptatea să fie făcută, fără să meargă atât de departe. În ochii mei, totuși, asta

trebuia făcut, pentru că eram prea dezamăgit de țara în care am crescut, până la punctul în care

am crezut că nu mă voi mai întoarce niciodată, în ciuda dificultăților cu care mă confruntam în

Franța ca imigrant.



Nu o să mint, o parte din această dezamăgire și nemulțumire încă persistă în adâncul

meu, dar totul a început să se schimbe odată cu venirea forțelor europene la Chișinău și cu

orientarea europeană pe care a luat-o țara. Am început să recapăt încredere în patria mea și am

început, de asemenea, să mă întorc acasă mai des. Am început să fiu mândru de rădăcinile mele,

să vorbesc cu voce tare despre mica noastră țară din Europa de Est, care a primit cei mai mulți

refugiați ucraineni raportat la populație și care are curajul să țină piept Rusiei, în ciuda

dimensiunilor sale modeste. Am simțit, de asemenea, că oamenii din Franța sau chiar din Statele

Unite, unde am petrecut un an, mă privesc mai cald atunci când află de unde vin. Dintr-o dată,

toată lumea știe nu doar ce este Moldova, ci și unde se află, cine este președintele ei și ce popor

generos o locuiește!



Mi-a fost însă extrem de greu să văd puterea distructivă și determinarea Rusiei și a

agenților ei în Moldova, în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului de anul trecut.

Mi-a fost greu să cred că oamenii și-ar vinde cu adevărat cel mai prețios drept, dar și cea mai

înaltă datorie civică. Am auzit cazuri chiar și în cercul meu de cunoștințe: unii justificau alegerea

lor prin „oricum nu se schimbă nimic, fie că suntem cu unii sau cu ceilalți”, iar alții, deși

transportau oameni spre secțiile de vot pentru a influența rezultatul, declarau cu mândrie: „eu nu

sunt prost, oricum votez cu Maia Sandu”.



Am înțeles că va fi foarte greu să-i conving de incoerența și lipsa de sens a afirmațiilor lor, dar am decis să încerc. Asta vreau să fac și prin acest mesaj de azi adresat tuturor. Moldova a cunoscut o evoluție

fără precedent în ultimii ani în drumul ei spre lumea liberă, democrație, stat de drept și

demnitate, ceea ce i-a oferit o imagine admirabilă pe scena internațională, dar mai ales în ochii

copiilor ei risipiți prin lume, în diaspora. Pentru prima dată după mult timp, diaspora privește

Moldova cu mândrie și se gândește să se întoarcă într-o zi, în ciuda experiențelor dureroase care

i-au alungat cândva. Și nu doar diaspora simte asta, ci și cetățenii informați și deschiși către

schimbare, pace și prosperitate.



Duminica aceasta, Moldova își va decide soarta: între libertate, pace și prosperitate, care

ne fac mândri și ne aduc acasă, și război, stagnare și corupție, care ne-au divizat și ne-au

îndepărtat unii de alții atâția ani. Din păcate, dușmanul este puternic și hotărât să ne distrugă, să ne dezbine și să ne arunce în haos. Nu are nevoie de tancuri sau de gloanțe pentru asta, ci de

internet și de platformele pe care le folosim zilnic, prin care ne intoxică cu dezinformare. Totuși,

noi suntem destul de inteligenți pentru a recunoaște aceste iluzii și viclenii, și știm să ne iubim

destul de mult pentru a ne decide singuri viitorul. Un viitor mai bun, în care trăim în pace și

suntem respectați, nu priviți cu suspiciune.



De aceea, haideți să ieșim cu toții la vot duminică, pe 28 septembrie, și să arătăm cine

suntem și ce putem face printr-un sistem democratic pe care dușmanul vrea să îl distrugă.

Viitorul Moldovei este în mâinile noastre. Avem datoria sacră să-l apărăm, pentru noi, pentru

copiii noștri și pentru toate generațiile viitoare. Să fim de partea bună a istoriei și să salvăm

Moldova de forțele rele!”.