A pornit o afacere cu buchete comestibile. Povestea unei moldovence stabilite la Paris

Cu siguranță fiecare din noi încearcă să-i surprindă de sărbători pe cei dragi cu ceva deosebit. Iată că dintr-o simplă provocare care a implicat mai multă imaginație, Mihael Untila, o tânără stabilită de mai bine de doi ani la Paris, și-a găsit pasiunea, care a devenit ulterior și afacere. Moldoveanca creează adevărate buchete comestibile. Acestea pot fi sărate sau dulci. Pot fi mâncate la aperitiv sau la desert. Cum i-a venit această idee și cât de solicitate sunt buchetele am aflat chiar de la ea.

– Mihaela, mi-ai zis că primul buchet comestibil a apărut dintr-o provocare. Cum a fost ?

– Pe 24 februarie, acum doi ani, am fost invitați la aniversarea unchiului prietenului meu. Am cumpărat o sticlă de băutură cadou, dar trebuia să o dăruim frumos. Tare demult văzusem undeva un buchet din pește sărat și afumat. Imediat mi-a venit ideea să compun din acea sticlă și ce mai aveam prin frigider un buchet. Deci, am adăugat căpșune, citrice. Mai aveam acasă ciocolate din Moldova. Ținând cont că acestea sunt ceva exclusiv aici, le-am adăugat și pe ele.

– Azi, această provocare a devenit și o afacere pentru tine. Cum ai pornit totul ?

– O prietenă văzuse o fotografie cu buchetul. Și ea mi-a insuflat că ar fi bine să postez fotografia pe rețelele de socializare, că e o idee originală pentru cadou. Deoarece se apropia sărbătoarea de 8 marti,e am început să mă gândesc cum să compun buchetele. Lumea a fost intrigată de această idee și au început a apărea comenzile. Bărbații chiar dădeau comandă de buchete mai mari, ca să impresioneze. Așa a apărut Art Bouquet.

– Cum ai făcut față solicitărilor ținând cont că nu prea aveai experiență în activitate ?

– Fiind la început de cale, eram foarte entuziasmată. Aranjam frumos fructele. Țineam cont de cromatica lor și a florilor. Dar cel mai dificil a fost împachetarea. Prietenul meu a fost colacul de salvare și îmi dădea idei cum să împachetez, pentru că eu nu stăteam bine cu simetria. De felul meu sunt idealistă și dacă nu-mi reușește ceva, mă indispun foarte repede. Iar el mă încurajează de fiecare dată. Așa am împărțit sarcinile. Eu compuneam buchetele, iar el le împacheta. Tot el răspunde de livrări. Deci, e un adevărat lucru în echipă.

– Îmi dau seama că pentru a crea buchetele cât mai originale e nevoie și de perfecționare. Tu cum faci asta ?

– Uitându-te la un buchet, pare simplu să atașezi elementele. Dar nu poți ști până nu te apuci. Așa e și în cazul meu. Ca să creezi un buchet cu arhitectură bogată, să fie estetic și gama cromatică bine organizată e nevoie de cunoștințe. Compunerea buchetelor comestibile diferă de cea a buchetelor de flori. Buchetele de fructe pot ajunge până la 3 kg, deci aici trebuie aplicate anumite tehnici. Am făcut apel la cursuri online pentru a putea depăși necunoscutul. Deci am început cu un curs de organizare a buchetelor comestibile, apoi împachetarea lor. Dar nu e suficient să le faci doar. Trebuie și să le poți vinde. Astfel a trebuit să mă formez pentru managementul timpului și prezentarea buchetelor pe rețelele de socializare. Am apelat la specialiști care lucrează anume în acest domeniu. Pe lângă aceste cursuri de bază, am făcut și mini cursuri, de exemplu căpșune în ciocolată, buchetele pe carcase, aplicarea diferitelor tehnici etc. În acest domeniu, mereu trebuie să fii informat și să aplici noutățile. Investesc și în aparataje, cum ar fi un telefon performant pentru fotografiere, materiale de calitate.

– De unde te inspiri ?

– Toată inspirația vine de la client. Unii din ei au anumite solicitări. Vin cu idei foarte frumoase. Mai cer să mi se povestească câte ceva despre persoana dată, ca eu să îmi dau seama ce ar dori să primească, care-i sunt culorile preferate, fructele preferate sau pentru buchetele sărate – poate are un cașcaval preferat. Iar de la aceasta eu îmi imaginez cum să asociez forma și cromatica în buchet. Mai fac parte dintr-un grup de creatori de buchete din mai multe țări și acolo ne ajutăm reciproc. Dar sunt îndrăgostită de buchetele în stil coreean. Ei au un stil deosebit în formă de evantai.

– Cum alegi elementele buchetului ?

– Buchetele pot fi sărate, adică din mezeluri, cașcavaluri, legume. Sau pot fi dulci din fructe, ciocolate, bomboane. Ca să selectezi elementele buchetului e o adevărată artă. Trebuie să dispui de multă răbdare și timp ca să găsești de exemplu mărul de o anumită nuanță de verde, după gama cromatică a buchetului. Trecerea de la o culoare la alta în buchet să fie treptată. Asta poate lua câteva ore. De multe ori pare hazliu cum eu sucesc și răsucesc un fruct în magazin. Elementele trebuie să arate perfect. Apoi cel mai important lucru e să ținem cont de normele de igienă. Dacă fructele din buchetele dulci pot fi spălate mai apoi, în buchetele sărate cașcavalurile și mezelurile sunt scoase din ambalaj. Respectiv lucrez cu mănuși de unică folosință, spăl legumele care vin în buchet.

– De ce calități e nevoie să ai pentru a putea crea astfel de buchete ?

– Eu nu văd în buchetele mele mâncare. Eu văd artă. Trebuie să fii prieten cu pictura, culorile. La fel trebuie să dispui de tare multă răbdare. Rezultatele frumoase vin cu experiența și timpul. Trebuie să poți să te dedici procesului de creare. Să depui o parte din energia și sufletul tău în fiecare lucrare. Până la urmă nu sunt atât de importanți banii pe care îi primești, ci emoțiile și entuziasmul de pe chipul celui ce primește buchetul.

– Care sunt planurile pentru viitor ?

– La început am fost sceptică. Dar am devenit dependentă de crearea buchetelor comestibile. Cu trecerea timpului, când vezi reușite, nu te mai poți opri. În cel mai apropiat timp, va apărea un site – Art Bouquet, cu serviciile noastre. Dar pe lângă acestea visez să dezvolt ideea buchetelor comestibile pentru de mirese. Ne bucurăm nespus că pe lângă clienții noștri moldoveni, români și ucraineni tot mai mult apar și francezi.