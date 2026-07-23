Dreptul la replică 

Subsemnata, Aurica Bargan, în temeiul dreptului la replică și pentru corecta informare a publicului, vă transmit prezentele precizări referitoare la articolul „Gimnaziul din Pistruieni, Telenești: cronica unui concurs contestat”, semnat de domnul Nicolae Florean.

Afirmația inclusă în textul menționat, potrivit căreia „Aurica Bargan a emis mai multe ordine de concediere declarate ulterior ilegale de instanțele de judecată”, nu corespunde adevărului. Pentru restabilirea adevărului faptic, doresc să fac următoarele clarificări:

Nu mai exercit funcția de directoare a Gimnaziului din anul 2024. Acuzațiile potrivit cărora aș fi comis „abuzuri ce au încălcat drepturile fundamentale ale omului, abuzuri confirmate și sancționate prin hotărâri judecătorești” sunt FALSE, DEFĂIMĂTOARE și reprezintă o manipulare intenționată a faptelor. Susțin această poziție cu următoarele dovediri și argumente juridice incontestabile: Inexistența oricărei hotărâri judecătorești de condamnare sau sancționare. Norma invocată de contracandidat (pct. 14 subpct. (11) lit. d) din Regulament); condiționează strict incompatibilitatea de existența unor abuzuri „confirmate și sancționate prin hotărâri judecătorești”; Nu există nicio instanță și nicio hotărâre judecătorească prin care subsemnata, Bargan Aurica, să fi fost vreodată declarantă sau sancționată pentru comiterea vreunui abuz sau încălcarea drepturilor omului. Lansarea acestor acuzații în presă de către Florean Nicolae, reprezintă o încercare de denigrare a imaginii mele profesionale și de manipulare a comisiei de concurs de la MEC. Realitatea juridică demonstrează că nu am fost sancționată de nicio instanță, iar acțiunile îndreptate împotriva mea au fost respinse ca fiind neîntemeiate.

3. Cele două decizii de concediere la care se face referire nu au reprezentat hotărâri unilaterale ale directoarei. Emiterea ordinelor respective a avut la bază proceduri legale stricte, sprijinite pe: Procesele-verbale ale Comitetului Sindical; Rezultatele anchetei de serviciu; Sancțiunile aplicate în cadrul dosarului administrativ deschis pe numele lui Nicolae Florean.

4. Pentru a garanta corectitudinea și legalitatea completă a tuturor demersurilor, instituția s-a adresat oficial Consiliului Raional și Direcției Generale Educație Telenești, solicitând asistență și consultanță juridică de specialitate. Această solicitare ne-a fost însă refuzată, pe motiv că Consiliul Raional nu dispunea de un jurist la acel moment.

Referitor la situația domnilor Vladimir Cărăuș și Nicolae Florean prezint în continuare contextul legal și situația de fapt privind eliberările din funcție ale persoanelor menționate:

1. Cu privire la concedierea domnului Vladimir Cărăuș

∙ Încadrarea inițială cu încălcarea normelor: În anul 2017, domnul Nicolae Florean, în calitate de director interimar al instituției, a emis un ordin de angajare pe numele domnului Vladimir Cărăuș pentru funcția de director adjunct, deși acesta avea vârsta de 66 de ani – fapt ce contravine cadrului legal. Angajarea s-a făcut pe o perioadă de 4 ani (și nu de 5 ani, așa cum stipulează Regulamentul privind ocuparea funcțiilor de director și director adjunct) și fără organizarea unui concurs public. Deși au fost transmise multiple sesizări către MEC și DGE Telenești cu privire la aceste nereguli, nu s-a întreprins nicio măsură.

∙ Contextul concedierii și dosarul penal: În perioada în care se desfășura procedura de concediere a domnului Vladimir Cărăuș, a fost deschis un dosar penal privind prezentarea unor certificate medicale și buletine de boală false, acte de care instanța a ținut totuși cont în favoarea dânsului, deși procedura penală a fost ulterior clasată.

∙ Rezilierea contractului prin cumul: Menționăm că domnul Vladimir Cărăuș a fost concediat de două ori din funcția de director de către DGE Telenești. De asemenea, a fost eliberat din funcția de director adjunct și din cea de profesor de matematică (deținută prin cumul), având în vedere că la acel moment în instituție activau deja trei tineri specialiști la această disciplină, iar Cărăuș Vladimir împlinise vârsta de pensionare.

∙ Evoluția proceselor de judecată:

– Judecătoria Telenești (sediul Orhei): prin decizia din 17 mai 2021, a dat câștig de cauză gimnaziului.

– Curtea de Apel: prin decizia din 22.12.2021, a menținut soluția în favoarea gimnaziului.

– Curtea Supremă de Justiție: prin decizia din 03.08.2022, i-a admis parțial cererea domnului Vladimir Cărăuș, fără a fi restabilit în funcție.

– Lipsa asistenței juridice: Subliniem faptul că instituția nu a beneficiat de sprijin și consultanță juridică de specialitate pe parcursul procesului, în timp ce domnul Cărăuș a fost reprezentat de către avocata Tamara Plămădeală.

2. Cu privire la concedierea domnului Nicolae Florean

∙ Incidentul și aplicarea sancțiunii: Concedierea domnului Nicolae Florean a survenit în urma unui caz de neglijență gravă în timpul procesului educațional. Un elev din clasa a III-a și-a traumatizat brațul în urma unei căderi, însă domnul Florean, în calitate de învățător, nu a anunțat nici administrația gimnaziului și nici serviciul medical de urgență. Elevul a suferit dureri severe până la ora 15:00, când a ajuns la domiciliul bunicilor din localitatea Hîrtop, de unde a fost transportat ulterior cu un mijloc de transport privat la spitalul din Telenești pentru a primi îngrijiri medicale.

∙ Ancheta de serviciu: Acest caz a fost cercetat în cadrul unei anchete de serviciu, finalizându-se cu aplicarea unei sancțiuni disciplinare. Menționez că, dl Florean a preluat funcția de director al grădiniței din localitate chiar din ziua imediat următoare concedierii, în baza concursului desfășurat pentru ocuparea acestui post.

În concluzie, însuși textul semnat de Nicolae Florean confirmă netemeinicia acuzațiilor aduse. Din cele invocate de acesta în scrisoarea adresată redacției Ziarului de Gardă, reiese clar că: „Prin hotărârea din 23 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea, calificând-o drept neîntemeiată”. Prin urmare, legalitatea acțiunilor întreprinse a fost confirmată de instanță, chiar dacă, din motive personale, domnul Florean consideră că decizia ar fi trebuit să fie alta.