Cititorul de Gardă Soți de-o viață: violență, agresivitate și suferință

Viața unei familii din Strășeni e pusă la grea încercare. Ajunși la o vârstă înaintată, având copii și nepoți mari, părinții s-au pomenit în incapacitatea de a trăi împreună. După câteva situații de violență, acum câteva săptămâni, instanța de judecată i-a aplicat presupusului abuzator interdicția de a se apropia de familia sa.

„Vreau să mă apărați, că poliția își bate joc de mine. De ce nu-mi dau voie să mă apropii de nevastă? O grămadă de minciuni au adunat și mi-au sucit mâinile și m-au dus la poliție… Dacă nu mă apărați, o să vă pară rău”, ne-a spus acum câteva zile S.B. din Strășeni, nemulțumit că ordonanța de protecție aplicată în urma cererii depuse de soția lui îi afectează viața.

Pe de altă parte, soția acestuia, E.B., vorbește, plângând, că a agresat-o, a vrut să o stranguleze. „Judecata a decis ca timp de trei luni să nu se apropie de mine, să trăiască separat. Eu trebuie să mă internez la spital și nu știu ce va fi mai departe”, spune femeia, amintind că „toată viața a fost așa, era gelos, violent… Când construiam casa, tot timpul îmi scotea ochii că va veni altul să termine casa de zidit.” E.B. mai spune că soțul ei ar consuma alcool de când îl știe, dar nu a reușit vreodată să-l convingă să se lase de băut.

„Mama a chemat poliția pentru că a ajuns-o cuțitul la os. Nu sunt singurele situații în care tata a fost violent cu mama. În familia noastră, probleme au existat de când mă țin minte – consum de alcool și manifestări de violență… Eram mici, mama era tânără și suporta în tăcere totul. Acum, că tata are mult peste 70 de ani, mă gândeam că i-ar veni simțurile, că își va da seama că nimic nu poți rezolva cu amenințări și cu violență, că, la urma urmei, i s-ar face jale de mama, care, din cauza lui, a suferit toată viața. Poate din această cauză s-a și îmbolnăvit atât de grav”, spune una dintre fiicele familiei. Aceasta povestește că a ajuns pe rol de „pază de corp” pentru mama sa, pentru că aceasta, fiind bolnavă de o maladie incurabilă, nu mai poate fugi, nu se mai poate apăra.

Agresiv în raport cu oamenii legii?

Polițistul de sector, solicitat de ZdG, ne-a confirmat că instanța de judecată i-a aplicat victimei ordonanță de protecție. Întrebat de ce presupusul agresor este nemulțumit de comportamentul și acțiunile polițiștilor, acesta ne-a spus că e dreptul oricui să-și manifeste nemulțumirile, amintind totodată că atunci când a mers la S.B. să-l informeze despre cum funcționează o ordonanță de protecție, acesta ar fi luat de pe foc o oală cu apă fierbinte și a încercat să o arunce în polițist. „Au fost și alte situații, cum ar fi amenințări cu cuțitul”, explică polițistul de sector.

Despre soluții am discutat cu psihologa Ana Niculăeș. „În tinerețe nu era violent? Era, probabil. Deseori, în tinerețe, femeile suportă în tăcere violența. Ascund problemele. Când ajung neputincioase, încearcă să lupte. E un cerc vicios. Violența poate fi un efect al tulburărilor mintale, dar poate fi și o consecință a consumului de alcool. Tulburările mintale au legături directe cu consumul de alcool. Așa sau altfel, ar avea nevoie de asistență. Dar, conform legislației drepturilor omului, suport psihiatric nu poate fi acordat în lipsa unei solicitări din partea persoanei vizate. E o chestie de sistem… De obicei, și e demonstrat științific, victimele trec cel puțin prin opt crize de violență ca să fie dispuse să apeleze la ajutor. Până atunci, acestea rămân cu speranța că agresorul s-ar putea schimba. Dar, după iertări și acceptări, toate brutalitățile revin. În acest caz, poate ar trebui să se solicite ajutor profesionist, asta poate ar ajuta. Altfel – nu există soluții.”

Ce presupune o ordonanță de protecție?

De ce totuși S.B. nu poate accepta aplicarea de către instanța de judecată a ordonanței de protecție pentru soția sa? Conform legii, ordonanța de protecţie este un act prin care instanța de judecată aplică măsuri de protecție a victimei. Printr-o astfel de ordonanță, judecătorul poate obliga agresorul să părăsească pentru o perioadă locuința comună, chiar dacă el este proprietarul acesteia. Ordonanța de protecție este eliberată pe un termen de până la trei luni şi poate fi prelungită dacă victima mai este în pericol.

În R. Moldova, de la începutul anului 2025, au fost raportate circa o mie de cazuri de violență în familie, cu 9,5% mai mult decât în 2024. Totodată, în 2025 au fost emise 700 de ordonanțe de protecție în cazuri de violență în familie. Numărul agresorilor familiali monitorizați de poliție este de circa 6000 de persoane, potrivit datelor făcute publice de către MAI.

Centrul de Drept al Femeilor (CDF) explică procedura prin care poate fi solicitată măsura de protecție de către victime. Potrivit CDF, pentru a solicita ordonanța de protecție, victima se poate adresa instanței de judecată personal sau prin reprezentantul său. În cazul imposibilității victimei de a depune cererea din motive de sănătate, vârstă, alte motive întemeiate, la solicitarea ei, cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție poate fi depusă, în interesele victimei, de către organul de poliție, organul de asistență socială sau de către procuror.

În cazul în care angajatul poliției, organul de asistență socială sau procurorul primește cererea victimei cu privire la depunerea demersului privind emiterea ordonanței de protecție, victima fiind în imposibilitate de a depune personal cererea, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 24 ore, această cerere va fi depusă în instanța de judecată, de rând cu materialele probante, pentru a fi examinată.

În cazurile ce prezintă pericol iminent pentru viața și sănătatea victimei, polițistul este în drept să o protejeze imediat – prin aplicarea ordinului de restricție de urgență (care, de asemenea, obligă agresorul să părăsească locuința comună) pentru o perioadă de până la 10 zile, timp în care poate fi solicitată în instanță aplicarea ordonanței de protecție.