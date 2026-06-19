Cititorul de gardă La 83 de ani, în fața tractorului ca să nu rămână fără apă: conflictul dintre Primăria Cristești și ÎM „Crisbolțun” riscă să lase vârstnicii însetați

În satul Cristești, raionul Nisporeni, oamenii riscă să rămână fără apă potabilă, din cauza unor conflicte cu ÎM „Crisbolțun”, care a majorat tarifele, de la 6 la 10 lei pentru un metru cub de apă, în pofida faptului că fondatorii întreprinderii nu au acceptat acest lucru. „Suferă în special bătrânii satului, iar aceștia reprezintă astăzi populația majoritară din localitate”, spune Sergiu Bulat, contabilul-șef al Primăriei Cristești, precizând că și grădinița de copii a fost debranșată acum câteva zile.

ZdG a fost contactat de Sergiu Bulat, contabilul-șef al Primăriei Cristești, care ne-a explicat că ÎM „Crisbolțun” a fost fondată de consiliile locale Cristești și Bolțun pentru administrarea sistemului comun de alimentare cu apă și a altor bunuri publice.

„Întreprinderea nu a fost fondată de o persoană fizică, ci de două consilii locale, conform legislației. Ea administra apeductul comun și alte bunuri publice din cele două localități”, afirmă Bulat. Potrivit acestuia, în urma unor controale efectuate în 2025, administrația locală ar fi constatat presupuse nereguli financiare în cadrul întreprinderii.

„În urma controalelor s-a constatat că întreprinderea încasa bani fără o decizie a Consiliului Local și existau suspiciuni privind fraude financiare. În martie 2025, Consiliul Local Cristești a decis retragerea din calitatea de cofondator”, spune acesta.

Bulat afirmă că infrastructura administrată de întreprindere – apeductul, canalizarea, stația de epurare, poligonul de deșeuri, tractorul-excavator, autospeciala pentru evacuarea deșeurilor și alte echipamente – reprezintă bunuri publice finanțate inclusiv din proiecte susținute de parteneri elvețieni și transmise întreprinderii doar pentru administrare.

„Aceste bunuri nu sunt proprietatea întreprinderii. Sunt bunuri publice, finanțate inclusiv de donatori elvețieni, iar întreprinderea le-a primit doar în gestiune.”

El susține că, după retragerea Primăriei Cristești din calitatea de fondator și după expirarea contractului de administrare, conducerea întreprinderii ar fi refuzat să restituie bunurile.

„Contractul privind utilizarea tractorului a expirat la 11 iunie 2026, însă și astăzi întreprinderea îl folosește, inclusiv în activitățile de debranșare a gospodăriilor din sat de la rețeaua de aprovizionare cu apă. La fel procedează și cu celelalte bunuri publice. Chiar azi am fost anunțat că vor să sape drumul pentru a deconecta o familie de la apeduct. Tractorul folosit este bun public, aparține Consiliului Local.”

Potrivit lui Bulat, motivul conflictului îl reprezintă majorarea tarifului la apă de la 6 la 10 lei pentru un metru cub.

„Consiliul Local a aprobat un tarif de 6 lei pentru un metru cub de apă. Întreprinderea a stabilit de una singură un tarif de 10 lei, fără o decizie a Consiliului Local. Considerăm că această majorare este ilegală”, spune contabilul șef al Primăriei

El afirmă că locuitorii care refuză să achite noul tarif sunt amenințați cu debranșarea.

„Satul are aproximativ 600 de locuitori și aproape 400 de abonați la apă. Sunt în special oameni în vârstă. Cei care nu acceptă tariful de 10 lei sunt amenințați cu deconectarea.”

La 83 de ani – în fața tractorului, ca să nu rămână fără apă

Lidia Rusu, în vârstă de 83 de ani, s-a așezat în mijlocul drumului, chiar în fața tractorului, ca să-și salveze conducta de apă. Ea spune că reprezentanții întreprinderii au venit să-i sisteze alimentarea cu apă. „Vor să-mi taie apa pentru că nu am plătit. Eu însă am achitat toate facturile până în martie și nu am datorii pentru acea perioadă”, explică femeia.

Lidia Rusu afirmă că refuză să achite tariful majorat și că s-a așezat în fața utilajului pentru a împiedica lucrările.

„M-am pus în drum și nu i-am lăsat să taie apa. Am 83 de ani și nu mai știu unde să căutăm dreptate”, spune ea, precizând că și alți săteni se află în aceeași situație. „Mai sunt oameni care refuză să plătească noul tarif și sunt amenințați cu debranșarea.”

Femeia mai spune că locuitorii satului au contribuit financiar la construirea rețelei de alimentare cu apă și că ar trebui să fie respectați. „Am plătit când s-a construit apeductul. Am contribuit și noi la lucrările acestea”, spune Lidia Rusu.

„Prin majorarea tarifului s-a evitat falimentarea întreprinderii”

Administratorul ÎM „Crisbolțun”, Ion Homițchi, respinge acuzațiile și susține că întreprinderea a fost nevoită să majoreze tariful pentru a evita falimentul.

„Întreprinderea înregistra pierderi. Au crescut toate cheltuielile, au fost controale fiscale și nu mai puteam funcționa cu tariful de 6 lei.”

Potrivit acestuia, majorarea tarifului până la 10 lei a fost discutată și acceptată într-o adunare a consumatorilor. „Am organizat o adunare la care au participat aproximativ 165 de persoane. Inițial calculele arătau că tariful ar trebui să fie de 12 lei, dar oamenii au fost de acord doar cu 10 lei.”

Administratorul afirmă că majoritatea celor conectați au semnat contracte noi și că debranșările au început doar după notificarea prealabilă a datornicilor.

„Le-am transmis notificări, inclusiv prin scrisori recomandate. După expirarea termenelor, Consiliul de administrație a decis debranșarea”, mai spune Homițchi, precizând că reprezentanții Primăriei ar fi împiedicat executarea lucrărilor.

„Când am venit să efectuăm debranșarea, mai mulți angajați ai primăriei și rude ale beneficiarilor s-au opus. A fost solicitată intervenția poliției.”

În ceea ce privește conflictul privind statutul întreprinderii, administratorul afirmă că Primăria Cristești nu putea ieși unilateral din structura de fondatori.

„Întreprinderea are doi fondatori – consiliile locale Cristești și Bolțun. Orice reorganizare sau împărțire a patrimoniului trebuie făcută prin hotărâri adoptate de ambele consilii și printr-o comisie de predare-primire a bunurilor.”

Polițiștii iau explicații de la toți și ne lasă în așteptarea răspunsurilor

Primara satului Cristești, Elena Drucenschi-Grinco susține că întreprinderea respectivă nu mai funcționează legal. „Ei se mențin pe poziții și în funcții ilegal. Nu au nicio hotărâre de judecată ca să deconecteze gospodăriile oamenilor de la apă. Mai mult decât atât, efectuează lucrările cu excavatorul care e a consiliului local, e un bun public, ce aparține satului. Au deconectat și grădinița de copii”, ne-a spus primara satului Cristești, precizând că, deși sesizează poliția, polițiștii iau explicații de la toți și ne lasă în așteptarea răspunsurilor.

ZdG a încercat să discute cu polițistul Alexandru Erhan, care era la locul conflictului, dar acesta a refuzat să vorbească.