„Era tare bătut”: copiii lui Tudor Cazacu din Gura Căinarului  cer investigații după o moarte calificată inițial „fără violență”

Pe 24 martie, dimineața, primim un apel telefonic de la Paris. Nu era o invitație la vreun vernisaj fabulos sau la o plimbare pe Sena. Era strigătul de durere al lui Ghenadie Cazacu, din Gura Căinarului, raionul Florești, care pe 17 martie își pierduse tatăl. „Locuiesc de mai mult timp în Franța. Zilele astea a trebuit să ajung acasă să-mi înmormântez tata. Era tare bătut. Nu pot să-mi revin după tot ce am văzut în ultima mea vizită acasă”, ne-a alertat Ghenadie Cazacu, marcat de durerea pierderii celui mai apropiat om rămas în R. Moldova.

Omor ignorat de forțele de ordine?

„Am decis să vă sesizez în acest caz extrem de grav pentru a solicita sprijinul ZdG în elucidarea unor circumstanțe suspecte privind decesul tatălui nostru, care locuia singur în satul Gura Căinarului, raionul Florești. La 17 martie, după ce nu reușisem să luăm legătura cu el timp de două zile, am rugat o vecină să meargă să verifice situația. Aceasta l-a găsit decedat în grădină, căzut la pământ, cu fața însângerată”, povestește fiul îndoliat.

Fiica lui Tudor Cazacu, Galina Prodan, este cea care, imediat cum a aflat de la vecinii din sat despre cele întâmplate, a ajuns de la Bălți, acolo unde locuiește în prezent, la Gura Căinarului. „Ce pot să vă spun? Am sunat seara la o vecină și am rugat să între la tata și să-i spună că voi veni la el duminică. Vecina a tras o fugă la el și l-a găsit mort în grădină. Salvarea, când a ajuns, a constatat că e decedat de ceva timp. Au chemat poliția. L-au întors pe spate și atunci am văzut că e însângerat. Când am intrat în casă, erau perne pe jos și în sarai era dezordine. Nu am descoperit că s-o fi luat ceva din casă, dar totul era răscolit”, spune fiica răposatului.

Deoarece copiii erau departe, vecinii au alertat Serviciul 112 și poliția. „La fața locului, polițiștii au examinat corpul, au făcut fotografii și, în pofida faptului că li s-a comunicat despre dezordinea evidentă din casă (lucruri răscolite, semne că cineva ar fi căutat ceva), au eliberat un certificat privind lipsa semnelor de moarte violentă”, explică Olga, soția lui Ghenadie Cazacu, precizând că ulterior, apropiații familiei care ajunseseră acasă la Tudor Cazacu au fost îndemnați să transporte corpul neînsuflețit la morga Spitalului raional Florești.

Fiul decedatului ne-a povestit cum a doua zi, medicul anatomopatolog care a efectuat autopsia a declarat inițial că nu poate elibera corpul, deoarece, conform constatărilor sale, ar fi vorba despre un omor. „Dar, după ce a contactat telefonic poliția, același medic și-a schimbat poziția și a permis eliberarea corpului pentru înhumare”, punctează Ghenadie, explicând că „la vederea corpului a fost profund marcat de starea în care era tatăl său: fața era acoperită de vânătăi, nasul – desfigurat, mâinile prezentau leziuni și răni superficiale, posibile semne de apărare, iar în zona capului, după ureche, avea o plagă deschisă, adâncă.”

În dimineața zilei următoare, înainte de înmormântare, Ghenadie a contactat polițistul de sector și i-a arătat aceste semne evidente de violență. Polițistul a declarat că nu cunoaște cazul și că certificatul nu a fost emis de el, sugerând că responsabilitatea ar putea aparține altor colegi sau serviciului de ambulanță.

În lipsa unor expertize, întrebările familiei rămân fără răspuns

„Suntem profund șocați și nu înțelegem cum a fost posibil ca semne atât de evidente de violență să nu fie constatate oficial. Cum să nu fie dispusă o expertiză medico-legală?” se întreabă familia decedatului, expediind în adresa redacției copia certificatului emis de poliție la fața locului, semnat de agentul constatator Alexandru Dovganiuc, care confirmă că niciun medic legist nu a participat la examinarea cadavrului și că nu ar fi existat semne de moarte violentă. „Noi venim la fața locului, învârtim, sucim cadavrul și dacă nu vedem necesitatea să chemăm medicul legist, nu îl chemăm. Eu nu-mi mai aduc aminte detalii, că avem foarte multe decese. Oricum, după asta a participat medicul legist, altfel nu i-ar fi eliberat certificatul de deces”, ne-a spus polițistul Alexandru Dovganiuc.

Pentru că toate constatările polițienești din Certificatul privind lipsa semnelor de moarte violentă sunt neconvingătoare pentru copiii lui Tudor Cazacu, aceștia continuă să se întrebe: De ce poliția nu a constatat semnele de moarte violentă? De ce nu a fost solicitată o expertiză medico-legală? De ce medicul anatomopatolog de la Spitalul raional Florești nu a insistat asupra unei astfel de expertize?

În căutarea unor răspunsuri la aceste întrebări, am solicitat Inspectoratului de Poliție Florești să ne spună care au fost cauzele decesului lui Tudor Cazacu, ce a constatat expertiza medico-legală, dacă a fost efectuată, la ce etapă sunt investigațiile și dacă, în cazul unor suspiciuni de omor și de furt, au fost sau nu identificați suspecții.

Comisarul principal Ion Tîltu de la Inspectoratul de Poliție Florești ne-a răspuns că la 18 martie 2026 a fost înregistrat un proces penal pe faptul decesului cetățeanului Tudor Cazacu la 17 martie 2026. „În prezent se efectuează acțiuni de urmărire penală în cadrul procesului penal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului dat, inclusiv a fost dispusă efectuarea expertizei medico-legale în privința cadavrului cet. Cazacu Tudor. Deocamdată, raportul de expertiză judiciară medico-legală nu a parvenit”, ne-a comunicat comisarul principal de la Florești.

La încheierea acestei ediții, ZdG l-a contactat pe Eugen Terenteac, șeful sectorului de poliție în a cărui rază intră și satul Gura Căinarului, ca să afle la ce etapă exact sunt investigațiile morții lui Tudor Cazacu. Șeful sectorului de poliție ne-a spus că în prezent „cauza penală mai este în proces de examinare, iar când vom avea rezultate, vom anunța familia răposatului.”