Cititorul de gardă De ce mor îngerii?

Pe 21 octombrie, la 21.30, la Maternitatera din Edineț, după patru zile în care mama sa se aflase în travaliu, Maria a venit pe lume fără viață. Era al treilea copilaș, dorit și așteptat, în familia sa. ZdG a fost informat despre acest caz tragic de Ana Glib, o mătușă a mamei, stabilită în Italia. „Vă rog, interveniți ca să cunoască toată lumea ce se întâmplă în Maternitatea din Edineț. Au ținut-o pe Rodica (nepoata Anei Glib) patru zile internată în Maternitate, amânând de pe o zi pe alta cezariana. Când au decis, totuși, să intervină chirurgical, era prea târziu. Copilul a venit pe lume mort, iar medicii l-au dat imediat acasă, spunându-i familiei să-l îngroape cât mai repede, caci „putrezește” deja. Copilul a fost înmormântat la 22 octombrie, la nici 24 de ore după ce venise pe lume”, ne-a povestit Ana Glib.

După câteva zile în care familia a avut nevoie de liniște, ca să poată depăși această tragedie, am contactat-o pe Vera Codău, din satul Climăuți, raionul Dondușeni, bunica Mariei, fetița care nu a supraviețuit nașterea sa.

„E o mare tragedie pentru întreaga noastră familie. Poate nu am fi avut atâtea întrebări dacă gravitatea ar fi decurs cu probleme, dacă fiica s-ar fi simțit rău. Ea s-a internat la 39 de săptămâni ca să nască. De la o zi la alta, medicii tot vorbeau de cezariană. Fiica insista să facă această intervenție cât mai curând. Ei ascultau inimioara copilului și o îndemnau să mai rabde. „Hai, nu mânca nimic în seara asta că mâine facem cezariana”. După care îi ziceau să mănânce ceva și, iarăși, să nu mai mănânce seara, că a doua zi îi vor face cezariană. Au tot amânat, până când ea nu mai rezista de durere”, povestește Vera Codău.

Apropiații Rodicăi, mama care și-a pierdut copilul, spun că motivul principal al acestei atitudini ar fi fost faptul că nu au plătit pentru operație. „La noi, așa ceva costă 10 mii de lei”, spun rudele. „Am fi mulțumit doctorii, dar știu că așa ceva se face după operație”, spune bunica fetiței înmormântate în mare grabă la mai puțin de 24 de ore după naștere, ca să nu „putrezească”, potrivit avertismentelor medicilor de la Maternitatea din Edineț.

Ana Glib a fost cea care a insistat să fie sesizată poliția și să fie inițiată o investigație, pentru a determina motivele decesului micuței Maria. Mai multe întrebări chinuie azi familia îndurerată:

De ce medicii nu au intervenit la timp, pentru a salva copilul?

De unde s-au luat urme stranii pe pielea fetiței?

De ce copilul a fost îmbrăcat cu scutec și căciuliță, dacă nu mai trăia?

De ce spitalul nu a anunțat imediat poliția despre acest caz?



Familia decedatei Maria spune că va insista până la urmă ca să afle răspunsuri la aceste întrebări dureroase, doar că este sceptică în legătură cu posibilele răspunsuri. „Ei toți sunt legați între ei. Credeți că cineva ne va face dreptate? Nu e primul și nu e singurul caz tragic care s-a întâmplat la Maternitatea din Edineț, dar nimeni nu este pedepsit, iar moartea pândește în continuare prin sălile de naștere de acolo”, spune Vera Codău, precizând că rămân în așteptarea expertizei medico-legale.

ZdG a contactat medicul de familie al Rodicăi, Elena Ciobanu, pentru a afla opinia acesteia despre cele întâmplate. Elena Ciobanu a refuzat să vorbească. La fel a închis telefonul și Marina Lavric, medicul de la Maternitatea din Edineț, care a gestionat acest caz. Aceasta a închis telefonul când a aflat că stă de vorbă cu o ziaristă.

La sfârșit de ianuarie 2025, la aceeași maternitate, deceda o tânără de 32 de ani. Vă amintiți acest caz și ultimul mesaj al femeii, scris la ora trei noaptea către soțul său: „Eu sunt într-o stare foarte rea! Nu mai pot! Mi-e foarte, foarte rău! Nimeni nu-i lângă mine!”

Inițial s-a spus că aceasta ar fi suportat un stop cardiac din cauza unei complicații rare, în timpul travaliului. Ministrei Sănătății indica drept o posibilă cauză o embolie cu lichid amniotic, care apare la aproximativ una din 20.000 de nașteri. Chiar și după expertiză, deși Ministerul Sănătății recunoștea că la Maternitatea din Edineț au loc mai multe nereguli, situația a rămas neschimbată, generând alte tragedii.

În 2024, rata mortalității infantile în R. Moldova a fost de 11,8‰ (11,8 decese la 1.000 de nou-născuți vii), fiind în creștere față de datele din 2023, când aceeași rată era de 10,01%. În 2024, în R. Moldova, au decedat 279 de copii sub vârsta de un an. Principalele cauze ale unor astfel de decese sunt complicațiile la naștere și afecțiunile congenitale.