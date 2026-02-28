Cititorul de gardă Comisioanele pentru achitarea facturilor la „Poșta Moldovei” s-au majorat de peste patru ori

„Nu am datorii către nimeni. Și mă stărui să nu intru în datorii. Toate facturile le plătesc regulat și în termenii stabiliți. Așa fac de fiecare dată, în fiecare lună, an de an. Cu ceva timp în urmă, am plătit facturile pentru energia electrică și serviciile de Internet, oferit de Compania «Moldtelecom». În premieră, pentru serviciile «Poștei Moldova», mi s-a luat comision câte 4.50 lei pentru fiecare factură.

Astfel, energia electrică și internetul m-au costat suplimentar 9 lei. Mai am de plătit și pentru gazele naturale. Deci, suplimentar, voi plăti încă 4.50 lei. Adică, în total, în fiecare lună, voi plăti pentru aceste trei facturi un comision de 13.50 lei către Poșta Moldovei. Matematica e simplă: de la un milion de clienți, numai pentru achitarea a trei facturi, Poșta Moldovei agonisește 13 milioane 500 de mii de lei! Dacă mai punem aici că unii plătesc mai multe facturi, inclusiv și amenzi, «Poșta Moldovei» va obține un venit de zeci de milioane! Pentru ce și prin ce fel de «eforturi»?

Personal, urmăresc toate noutățile locale și internaționale. Sunt mereu cu ochii pe Internet, tv și radio, dar nu am auzit să fi fost difuzat vreun anunț în privința perceperii acestor comisioane. Da, știu că în R. Moldova sunt o mulțime de paraziți care nu mișcă un pai, dar primesc salarii grase pe munca și banii oamenilor care muncesc. Perceperea acestui comision îmi întărește și mai mult convingerea că oamenii sunt, pur și simplu, jefuiți de unele instituții ale statului. Altă explicație nu găsesc…

Personal, aștept un răspuns concret și cât mai explicit, după care aș insista să cunosc și poziția CNA”, ne-a scris Valeriu Urschi din Cotiujenii Mari, Șoldănești, acesta nefiind singurul cititor îngrijorat de aceste majorări ale taxelor.

ZdG a solicitat ÎS „Poșta Moldovei” să explice de ce comisioanele pentru plata facturilor au fost majorate de mai mult de 4 ori.

Într-un răspuns oficial, ÎS „Poșta Moldovei” ne-a comunicat următoarele:

„Tarifele (comisioanele) pentru serviciile de încasare a plăților sunt achitate de furnizorul de servicii comunale/necomunale sau de plătitor, în dependență de prevederile contractuale. Deși «Poşta Moldovei» este întreprindere de stat, ea activează pe principiul autogestiunii. Aceasta înseamnă că întreaga activitate, de la întreținerea celor peste 1120 de unităţi poştale până la salarizarea celor circa 4000 de angajați, este susținută exclusiv din venituri proprii.

Zilnic, logistica poștală acoperă peste 16.000 km pe rute republicane și locale. Orice serviciu implică costuri directe: resurse umane, transport, materiale de consum și indirecte: utilități, energie, căldură, mentenanță tehnică ș.a.

Ajustarea tarifelor este necesară pentru a acoperi costurile operaționale și pentru a asigura continuitatea serviciilor la nivel național. Astfel, începând cu 01.01.2026, au fost ajustate tarifele la serviciile financiare şi de plată.

Totodată, unii furnizori de servicii au solicitat încasarea de la plătitor a comisionului pentru serviciile prestate de ÎS «Poşta Moldovei» (SA «Fee Nord», SA «Moldtelecom» și alții).

Referitor la tariful de 1 leu, anterior aplicat pentru încasarea plăților în favoarea SA «Moldtelecom» pentru telefonie fixă, comunicăm că acesta a fost cel mai mic tarif, stabilit în perioada când costul abonamentului lunar era de 6 lei, pentru încasarea altor tipuri de plăți comisionul fiind mai mare, unele tarife fiind stabilite în cotă procentuală de la suma încasată.

Am vrea ca aceste precizări să clarifice rațiunile economice și contractuale de aplicare și încasare a noilor tarife.”