„Am înțeles că, într-adevăr, puterea ZdG este mare”. Autoritățile au intervenit după publicarea unui articol în ZdG

După publicarea articolului „Între gunoaie, promisiuni și tăcerea autorităților: cazul terenului de pe strada Albișoara 76/1”, locuitorii acestui bloc ne-au anunțat că lucrurile se mișcă din loc.

„Am înțeles că, într-adevăr, puterea ZdG este mare. După ce noi am adresat numeroase solicitări către autorități ca să lichideze gunoiștea neautorizată, transformată în loc de trai provizoriu pentru persoane fără adăpost, și nimeni, niciodată, nu a intervenit, iată că, în urma publicării articolului în ZdG, aceleași autorități au intervenit.

Am urmărit cum acest loc îngrădit a fost vizitat, în sfârșit, de către polițistul de sector. După acea vizită, a dispărut cortul și «gospodăria» persoanelor fără loc de trai, care organizau beții și orgii chiar sub geamurile noastre. Apoi au dispărut gunoaiele, în mare parte. Poate, în sfârșit, proprietarii acestui teren, amplasat în imediată apropiere de blocul în care locuim, începe pregătirea terenului îngrădit pentru construcție?” ne-au anunțat locuitorii blocului de pe strada Albișoara 76/1, precizând că, până nu demult, nu credeau în puterea presei din R. Moldova, dar, după 5 martie, când un articol de ziar a început să schimbe situația cu care ei se confruntă de 7 ani de zile, atitudinea lor față de presă s-a schimbat.

ZdG a scris la 7 martie că, în ultimii 7 ani, locuitorii unui bloc de locuit cu nouă niveluri de pe str. Albișoara 76/1 din Chișinău sunt învecinați abuziv cu o gunoiște neautorizată, transformată în loc de trai provizoriu pentru persoane fără adăpost.