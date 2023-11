Cititorul de Gardă Săteanul care și-a construit din bani proprii drum spre casa lui.  „Tot îmi promiteau că vom face, dar eu m-am săturat de atâtea promisiuni”

Constantin Nica, locuitor al satului Florițoaia Veche din raionul Ungheni, a reparat cu resurse proprii drumul care duce spre casa lui. Bărbatul ne-a scris la redacție și ne-a zis că înainte de a repara drumul din banii săi, s-a adresat la primărie de nenumărate ori cu solicitarea ca acea porțiune de drum să fie reparată. „Aici trebuia să facă primăria. I-am rugat numai nu știu în câte feluri. Tot îmi promiteau că vom face, dar eu m-am săturat de atâtea promisiuni. Nimeni nu are niciun interes”, susține cititorul.

Constantin Nica este fost polițist. A activat în acest domeniu timp de 28 de ani, iar acum e la pensie. A muncit o vreme la Chișinău, apoi a locuit la Ungheni. După ce și-a pierdut întâi părinții, apoi fratele, a hotărât să se mute cu traiul la casa părintească. Bărbatul își amintește că drumul care duce spre locuință nu a fost reparat niciodată, iar pe timp de ploaie sau ninsoare deplasarea e anevoioasă. „Casa e la margine, lângă pădure. Locul acesta l-a primit bunelul meu care a fost pădurar”, povestește Constantin Nica.

Cititorul ar fi încercat în mod repetat să atragă atenția autorităților locale asupra stării drumului, iar pentru că nu a fost susținut, a cumpărat din bani proprii pietriș în sumă de 1600 de lei și împreună cu soția, l-au împrăștiat și au reparat strada.

„Drumul care duce spre casă nu a fost reparat niciodată”

„Sunt din Florițoaia Veche, raionul Ungheni. Eu aici m-am născut, aici au trăit buneii mei, părinții, fratele meu. O perioadă am locuit în altă parte, dar acum am revenit în satul natal, pentru că mi-au decedat părinții, ambii în același timp. Pe urmă a decedat și fratele, iar eu am trecut cu traiul în casa părintească. Drumul care duce spre casă nu a fost reparat niciodată. Nu poate veni o salvare, chiar să se întâmple ceva, nu poate veni cineva. Când trăia fratele meu acolo și dacă se simțea rău și chema salvarea, aceasta venea până la drumul cel bun, îl sunau să iasă spre mașină. Era bine când încă mai putea ieși, dar cu un om care stă la pat ei ce fac? Era nevoie de targă ca să-l ia… La înmormântare alunecam, mai nu cădeam jos.

E un drum de vreo 100 de metri. Când plouă tare sau iarna când ninge, viscolește, eu nu mă pot duce nici după o căldare cu apă. Nu pot face ceva. E dezastru! Mai am vecini, dar ei au ieșire la drumul central. Aici trebuia să facă primăria. I-am rugat numai nu știu în câte feluri. Tot îmi promiteau că vom face, dar eu m-am săturat de atâtea promisiuni. Nimeni nu are niciun interes. Fac reclamă că e sat european. Ce fel de sat european dacă avem drumuri cu bucăți de cărămizi aruncate”, susține cititorul.

„Dacă până acum mai credeam în cineva, acum nu mai cred nimic, nici într-un partid!”

„La primărie am scris două cereri, una ca să facă iluminatul stradal și alta – drumul. Când am fost să le depun, primarul mi-a zis să nu mai umblu cu scrisul. L-am întrebat de iluminat, mi-a zis că atunci când voi vedea că vin electricii să instaleze plafoanele să-l sun și el va găsi vreo 2 vechi și o să pună și pe strada noastră. Când l-am întrebat de ce anume vechi, mi-a zis că nu facem parte din proiect. Dar noi tot facem parte din sat, cum n-am fi în proiect? A motivat că fratele meu n-a contribuit la nimic, dar la ce anume? Fratele meu nu plătea impozitele? Sau eu nu plătesc? Chiar am plătit pentru câțiva ani înainte. Primarul mi-a spus: «Mai umblați prin glod cum am umblat și eu». Ce fel de vorbă e aceasta?

Când am văzut că nu se rezolvă problema, m-am dus și am cumpărat piatră, că amuș vin ploile și ce fac eu? Nimeni n-a venit o piatră să-mi dea. Am făcut totul singur. Zilele acestea am fost și am mai depus o cerere ca să-mi întoarcă banii pe care i-am cheltuit pentru materiale. Au zis că o vor transmite noului primar. Dacă până acum mai credeam în cineva, acum nu mai cred nimic, nici într-un partid!” ne-a povestit Constantin Nica.

„Au pus cetățenii bani, mână de la mână și au făcut drumurile”

Constantin Nica a depus cereri pentru reparația drumului în perioada în care primar în Florițoaia Veche era Sergiu Mărgărint, cel care nu a mai candidat pentru un nou mandat. Fostul primar susține că îi este cunoscută situația săteanului, însă afirmă că în timpul mandatului său au fost reparate alte porțiuni de drum, unde au acces mai multe familii.

„Atunci când vine cetățeanul cu o contribuție, neapărat vine și primăria. Atâta timp cât eu am fost primar, când persoanele fizice au venit cu contribuții pentru lucrările publice, pentru drumurile publice, numaidecât a venit și primăria. Avem o mahala unde pentru o porțiune de drum fiecare cetățean a venit cu 3500 de lei contribuție. La fel și primăria, unde nu s-a ajuns, a venit cu material, cu utilaj tehnic. Și oamenii au muncit la construcția drumului. Acum, dacă să gândim logic și să restituim acestea 1500 de lei, cei care au contribuit cu 3500 de lei doar au dat benevol, nu cer înapoi, doar și-au făcut drum la poartă”, susține fostul primar.

„Problema nu e în primărie, nu e în consiliul local, problema e în persoană. Dumnealui trebuie să aibă o abordare mai insistentă, mai corectă. Mai găseam noi materiale de construcție și nu plătea el. Sunt sigur că viitorul primar își va lua un angajament către toți cetățenii, inclusiv și către dumnealui și întrebarea îi va fi hotărâtă. Nu e o întrebare de sute de mii de lei și bugetul primăriei, și consilierii dacă se vor strădui, și cetățeanul, e posibil de hotărât ca să aibă acces frumos la domiciliu pe orice timp. Dacă era mai mult implicat în viața primăriei, discuta cu primarul, participa la activități din cadrul primăriei, punea și el umărul. Primăria crește și-i puternică cu oamenii. Dumnealui nu prea s-a implicat…”, a constatat fostul primar.

Contactat telefonic, Dumitru Frasin, viitorul primar al satului Florițoaia Veche care a câștigat alegerile pe 19 noiembrie în al doilea tur de scrutin, ne-a spus că situații în care sătenii au strâns bani și au reparat drumuri mai sunt, întrucât primăria nu ar dispune de un buget care să acopere toate cheltuielile. „Eu am câștigat alegerile, dar încă nu a fost validat mandatul. Ca să vă răspund oficial din partea primăriei încă nu pot. Dar situații de acestea la noi au fost mai multe. Au pus cetățenii bani, mână de la mână și au făcut drumurile. Și eu personal am făcut. Finanțe nu se ajung pentru toată lumea. Îl înțeleg pe dumnealui în situația în care este, dar eu dacă am vrut să-mi fac condiții și primăria nu dispune de buget, atunci care e problema?” susține viitorul primar al localității.