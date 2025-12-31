VIDEO Patru destine schimbate într-o seară: Linella a norocit 4 doamne

La final de an, Linella a dus bucuria în casele multor oameni, iar pentru patru doamne, sărbătorile au venit pe patru roți.

Campania „200 de motive să treci pe la Linella” a ajuns la final, lăsând în urmă mii de zâmbete, momente de surpriză și povești frumoase din toate colțurile țării. A fost o campanie despre oameni, despre recunoștință și despre legătura sinceră dintre Linella și clienții săi. Timp de peste două luni, în perioada 9 octombrie – 17 decembrie, Linella a ales să răsplătească fidelitatea celor care îi trec pragul zi de zi, oferind un total impresionant de 20.222 de premii.

De la 20.200 de vouchere de cumpărături, câștigate aleatoriu, până la 20 de smartphone-uri iPhone 17 și marele vis pe patru roți: 2 automobile Ford Kuga. Surpriză mare pentru clienții care au achitat cumpărăturile pe perioada campaniei cu cardul Mastercard. Pentru ei, în aceeași zi, a fost organizată o extragere suplimentară cu încă 2 mașini Ford Kuga.

Punctul culminant al campaniei a avut loc în seara zilei de 21 decembrie, când emoțiile au atins apogeul în cadrul Marii Extragere live, difuzate la postul de televiziune Moldova 1, dar și pe paginile oficiale Linella de pe Facebook și YouTube. Atunci, patru nume au fost rostite cu emoție, iar patru destine au primit un cadou neașteptat.

Cele patru mașini Ford Kuga au ajuns deja la noile lor proprietare — patru doamne norocoase, din zone diferite ale țării, care s-au ales cu adevărate bijuterii pe patru roți. Pentru ele, finalul de an va rămâne o amintire de neuitat.

Dar seara de 21 decembrie a fost mai mult decât o extragere. A fost o sărbătoare autentic moldovenească. Pe scenă au urcat ansamblul „Crenguța de Iederă” și Maria Iliuț, aducând în casele oamenilor colind, tradiție și emoție. A fost un omagiu adus rădăcinilor noastre și spiritului care ne unește, mai ales în prag de sărbători.

Entuziasmul clienților s-a simțit pe tot parcursul campaniei, reflectat într-un număr record de înregistrări. Un rol important în acest succes l-a avut și aplicația Linella, care a transformat participarea într-un proces simplu și accesibil. Dacă odinioară înscrierea presupunea pași suplimentari, astăzi totul se întâmplă rapid, intuitiv, cu câteva atingeri – exact așa cum își doresc oamenii.

Chiar dacă această campanie s-a încheiat, Linella rămâne alături de clienții săi, continuând să aducă bucurie prin reduceri speciale în ajunul sărbătorilor și prin gesturi care fac viața de zi cu zi mai ușoară.

Iar eroii Linella își duc povestea mai departe. Cu noi aventuri, cu surprize și cu aceeași promisiune: de a fi aproape, zi de zi. În prag de sărbători, ei transmit fiecărei familii un gând bun și un sincer mulțumesc pentru că fac parte din povestea Linella.

Sărbători Fericite!