VIDEO Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi”

În spiritul sărbătorilor de iarnă, maib anunță campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi”, un proiect de care își propune să unească generațiile și să readucă în atenția publicului relațiile calde și autentice, simple și pline de emoție.

Campania urmărește să creeze o punte între generații și să reconecteze tinerii cu moștenirea culturală a Moldovei. În același timp, proiectul se adresează tuturor celor care caută în această perioadă a anului un sens mai profund, o emoție sinceră și o reamintire a faptului că sărbătorile capătă valoare prin oamenii care le trăiesc.

În centrul inițiativei se află una dintre cele mai îndrăgite piese din patrimoniul nostru muzical, „Scrisori pe zăpadă”, interpretată de Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Melodia este reinterpretată în stil modern de comunitatea de artiști tineri Auditoria, care îi oferă o nouă energie, fără a-i pierde profunzimea și autenticitatea, făcând-o relevantă și pentru generațiile tinere.

Prin această reinterpretare, campania creează un dialog între trecut și present, invitând la un moment de reflecție asupra modului în care tradițiile pot fi trăite și transmise mai departe într-o societate aflată în continuă schimbare.

Campania „Magia adevărată este în fiecare dintre noi” se aliniază valorilor maib, un brand care pune oamenii în centrul tuturor acțiunilor sale și care susține inițiativele ce contribuie la consolidarea legăturilor dintre comunități, generații și cultură. Campania este un produs al agenției NRG Publicis Moldova și va fi vizibilă din 17 decembrie a.c. pe principalele canale: TV, radio, supermarketuri, în presă și în mediul online.

