Emilia Bortă activează de 26 de ani în calitate de felcer laborant, în cadrul laboratorului virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. La îndemnul părinților a ales să urmeze studiile în medicină însă, pe parcurs, a înțeles că își dorește o altă specializare decât soră medicală și a ales să fie felcer laborant.

„Suntem ca laborator de supraveghere de când s-a început pandemia. Noi nici nu ne-am imaginat că așa o să fie. Au fost zile în care am avut câte 1000 și 1300 de teste. Am avut un volum mare de lucru în laborator, dar am reușit să facem față”, menționează Emilia Bortă.

Laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a fost laboratorul care a detectat primul caz de COVID-19 din Republica Moldova, având un rol foarte important în lupta cu pandemia. Emilia Bortă alături de colegii ei efectuau sute de probe care intrau în laborator în fiecare zi. Timp de 24 de ore laboratorul elibera rezultatele, iar până nu se procesa ultima probă nimeni nu pleca acasă.

„Veneam dimineața la șapte, când începeam ziua de lucru, terminam la nouă, la 10, medicii lucrau chiar și până la două noaptea. Regimul de lucru era foarte încărcat, intram în boxuri și nu ieșeam cu orele, nici apă nu aveam când bea”, povestește Emilia Bortă.

Lucrătorii medicali din laboratoare nu au fost singuri în lupta cu COVID-19, fiind ajutați în activitatea lor de medicii rezidenți. De asemenea, lucrătorii medicali din alte raioane au fost instruiți și ghidați în acest proces. Astfel, au reușit să se descurce și să facă față volumului mare de lucru.

În același timp, din cauza programului foarte încărcat, au avut de suferit familiile lucrătorilor medicali, care în pofida tuturor greutăților i-au susținut și le-au fost alături.

„A fost foarte obositor să lucrăm șapte zile din șapte, fără întrerupere. Mergeam acasă pe vreo câteva ore să facem o baie și să dormim. Familiile noastre au fost foarte înțelepte și foarte mare susținere am avut de la ei”, își aduce aminte Emilia Bortă.

În perioada pandemiei, Laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a primit un suport semnificativ, sub formă de donații, ce includeau echipamente performante, cum ar fi extractoarele automate, care au ușurat considerabil munca lucrătorilor medicali.

După toată experiențele trăite în pandemie, Emilia Bortă are un mesaj pentru cetățeni.

„Le doresc tuturor să fie responsabili și să aibă grijă de sănătatea personală și de sănătate persoanelor din jur”.

Pe perioada pandemiei COVID-19, cele 10 laboratoare din rețeaua națională și laboratorul de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au fost utilate datorită suportului Organizației Mondiale a Sănătății și USAID Moldova. Laboratoarele au fost dotate cu reagenți și consumabile, frigidere, distilatoare și autoclave. OMS și USAID au contribuit la îmbunătățirea capacităților naționale de laborator, a supravegherii epidemiologice, managementului clinic, prevenirii și controlului infecțiilor. Totodată, OMS a instruit specialiștii de laborator în identificarea noilor variante SARS-CoV-2, utilizarea metodelor de laborator, precum testarea prin metode de biologie moleculară (RT-PCR) la COVID-19 și testarea rapidă pentru depistarea antigenului SARS-CoV-2.

