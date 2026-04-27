„Reciclează azi pentru spitalele de mâine”. La fiecare recipient – 2 lei vor fi donați pentru renovarea Institutului Mamei și Copilului

În Republica Moldova, circa 700 de bebeluși ajung anual în Secția Chirurgie de Urgență a Institutului Mamei și Copilului, având nevoie de intervenții realizate în condiții sigure și moderne. Pornind de la această realitate, Kaufland Moldova și MAD-Aid lansează campania „Reciclează azi pentru spitalele de mâine”, în cadrul căreia va fi renovat spațiul pentru micii pacienți.

Campania transformă grija față de mediu într-o investiție directă în sistemul medical din Republica Moldova. Astfel, pentru fiecare recipient reciclat la automatele Tomra din parcările magazinelor, Kaufland Moldova va dona 2 lei pentru lucrările de modernizare a secției Chirurgie de Urgență.

La automatele de reciclare sunt acceptate trei tipuri de ambalaje: PET-uri (cu un volum de până la 3 litri), sticlă și doze de aluminiu. Pentru a putea fi recepționate, recipientele trebuie să fie goale, curate și nedeteriorate.

Grija pentru mediu și pentru oameni vine ca o continuare firească a activității de business la Kaufland, reflectând valorile pe care compania le promovează zi de zi.

„Această inițiativă îmbrățișează doi dintre pilonii strategiei noastre de responsabilitate socială: componenta socială și cea de mediu. Prin acest demers, ne propunem să susținem eforturile de modernizare a infrastructurii medicale, contribuind la alinierea condițiilor de tratament la cele mai noi standarde internaționale. Ne bucurăm că putem face acest lucru implicând direct clienții noștri, oferindu-le ocazia de a transforma un obicei ecologic într-un act de caritate”, a menționat Cristina Aramă, Manager Afaceri Corporative Kaufland Moldova.

Campania este realizată în parteneriat cu MAD-Aid, organizație care de peste 14 ani contribuie la îmbunătățirea condițiilor din instituțiile medicale din Republica Moldova. Până în prezent, asociația a reușit renovarea a trei secții din cadrul Institutului Mamei și Copilului.

„După mai mult de un deceniu livrând echipament în spitalele Moldovei (39 la număr) am decis să renovăm capital secție după secție. Investim nu în pereți noi, sau teracotă – investim în sănătatea copiilor. Doar împreună putem mișca lucrurile spre bine, niciodată nu știm când ne afectează pe fiecare. Mulțumim partenerilor Kaufland pentru inițiativele majore și implicare reală în sistemul social și al sănătății”, a menționat Victoria Dunford, fondatoare MAD-Aid

Cei care își doresc să se implice o pot face prin reciclarea ambalajelor la orice magazin Kaufland sau donând direct către asociație, accesând pagina: https://donate.mad-aid.org.uk/#form.

MAD-Aid a renovat și mobilat complet deja trei secții complet – Chirurgia Noi-Născuți, Chirurgia Septică și Neurochirurgia cu o investiție de peste 15 milioane lei. În aceste 3 secții ajung și se tratează anual 2 400 de copii. În 2026 ne propunem să renovăm încă trei: Chirurgia de Urgență, Traumatologia și Ortopedia. Fondată în 2012, MAD-Aid a livrat echipament și mobilier medical în 39 spitale din Moldova, a construit și gestionează Complexul Phoenix și multe alte campanii sociale.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1 540 de magazine în 8 țări, peste 155 000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Compania crede în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia. De aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.