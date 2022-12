Prestanță și succese la „Riga Simphony”

Școala internațională de performanță în domeniul artei vocale „The Talents by Rodica Rosioru” în anul 2022 și-a confirmat titulatura prin rezultate concludente la mai multe competiții muzicale de prestigiu destinate tinerelor talente.

Ultimul capitol al anului care se încheie a fost „Riga Symphony” la care elevi ai Rodicăi Roșioru participă pentru a doua oară. Este o competiție care le oferă concurenților să-și etaleze talentului pe mai multe segmente ale artei muzicale și pe anumite categorii de vârstă. R. Moldova, reprezentată de mulți elevi ai școlii „The Talents by Rodica Rosioru”, s-a plasat în fruntea clasamentului după numărul de locuri obținute.

Câte două medalii de aur au câștigat Carolina Furtuna, Romina Chirica, Delia-Paola Perciun și Andreea Sinigur. Medalii de aur au obținut și Victoria Pereverzev, Selena Gaidău, Diana Focșa, Alexandru Conovca. Cătălinei Conoval i-au revenit două medalii de argint, iar Marina Conovca și-a adăugat în palmares o medalie de argint și una de bronz. Bianca Oanța a venit acasă cu o medalie de bronz.

Regulamentul concursului, presupune ca pentru Concertul de Gală să fie înscriși mai mulți concurenți, Astfel, Republica Moldova a avut cele mai multe nominalizați la Grand Prix, 4 la număr. Romina Chirica, Carolina Furtuna, care de altfel a participat pentru prima oară la primul la un concurs internațional, Andreea Sinn și Olga Ivanova au reușit să convingă membrii juriului că au merit din plin aceste nominalizări.

Rodica Roșioru, care a fost și membră a juriului, a precizat că și de astă dată elevii ei au demonstrat că știu să lupte pentru victorie, să facă față exigențelor unui concurs de prestigiu, cu o concurență acerbă. Or, nu mai puțin important, consideră Rodica Roșioru, este faptul că munca comună, a ei și a elevilor, nu este în van. La fel, cum nu sunt în van nici investițiile făcute de părinți, căci un concurs internațional pe lângă multă muncă și dăruire, presupune implicare și susținere financiară.

Publicitate

Publicitate

La prestanța concurenților din țara noastră s-a referit și Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Letonia, Andrian Roșa, care a găzduit la sediul misiunii diplomatice echipa de tineri artiști de la Chișinău, ulterior fiind prezent și la Concertul de la Gală de concursului „Riga Symphony”.

Părinții care au însoțit copii la prestigiosul concurs de la Riga au rămas încântați de condițiile în care s-a desfășurat evenimentul, au apreciat atitudinea corectă a echipei de organizatori reprezentată de Jelena Loreina Svilpe, sufletul acestei sărbători muzicale.

Ludmila Furtuna: „Zilele petrecute la Riga au fost extraordinare. Au fost pline de emoții plăcute, de bucurie pentru succesele obținute de toți elevii de la Școala internațională de performanță în domeniul artei vocale „The Talents by Rodica Rosioru”. Am constatat că țara noastră are mulți copii talentați și dacă sunt îndrumați corect, cu profesionalim și dăruire, așa cum o face Rodica Roșioru, atunci pot obține rezultate remarcabile la orice competiție internațională. Evident, m-am bucurat enorm de prestanța fiicei Carolina, care a participat pentru prima oară la un concurs internațional și a venit acasă cu 2 medalii de aur pentru 2 categorii, fiind printre pretendenții la Premiul Mare. A fost o experiență frumoasă alături de oameni frumoși!”.

Ina Cincilei, părinte, susține că Riga a cucerit-o din primele clipe prin simplitatea și bunătatea organizatorilor, care i-au întâmpinat. „Este un oraș cu o arhitectură deosebită, cu oameni care demonstrează cultură, educație. Iar concursul „Riga Symphony” a adunat copii foarte talentați, cu voci extraordinare, care au interpretat piese de mare complexitate. A fost o atmosferă deosebită, cu concurență sănătoasă. Copii, părinții se susțineau, încurajau reciproc”.

Delia-Paola Perciun, deținătoare a 2 medalii de aur: „Îmi pare foarte bine și sunt fericită ca am avut ocazia sa particip la concursul „Riga Simphony”, dar îmi pare foarte rău ca aceste 4 zile au trecut atât de repede. Deja îmi este dor. Participând la acest concurs am trăit emoții fantastice. Da, mi-am făcut griji în privința evaluării mele, dar de cum am făcut primii pași în scenă mi-am stăpânit emoțiile, știind că lecțiile făcute cu doamna profesoară Rodica Roșioru, căreia îi mulțumesc mult, îmi vor ajuta să evoluez la cel mai înalt nivel”.

Romina Chirica: „Mă bucur că am avut prilejul să particip la asemenea concurs, să concurez cu copii talentați din mai multe țări, cu experiență de participare la diferite concursuri și festivaluri, foarte puternici în arta vocală. Chiar dacă nu am reușit să descoperim Riga în toată plinătate frumuseții ei, căci am avut un program foarte încărcat, am constatat că este frumos, cu o arhitectură superbă, care poate crea o atmosferă specială”.

Andreea Sinigur, pretendent la Grand Prix, deținătoarea a doua medalii de aur: „Riga Symphony” a fost un eveniment mult așteptat de mine, deoarece nu am mai fost pe scenă de mai mult timp. Organizarea și desfășurarea acestu concurs muzical internațional a coincis așteptărilor mele. Totul a fost bine, plăcut și memorabil datorită programului bine organizat, oportunității de a cunoaște oameni noi din aceeași domeniu, cu care împărtășim aceleași obiective și interese și, bineînțeles, datorită locației frumoase. Riga ne-a întâmpinat cu multă căldură. Dar, mai ales, ceea ce face memorabilă prezența mea la „Riga Symphony” este că am cântat propria piesa în public pentru prima data, și m-am simțit atât de liber și confortabil pe scenă, ca niciodată. Asta face ca această experiență să fie cea mai bună pe care am avut-o până acum. M-am întors acasă cu 2 medalii de aur. Așa cum mă așteptăm, căci am muncit enorm cu profesoara mea, Rodica Roșioru, căreia îi sunt recunoascătoare pentru oportunitatea de a participa în acest concurs”.

Natalia Conoval, părinte: „Mulțumim, Riga, pentru organizarea concursului la cel mai înalt nivel. Am avut emoții deosebite. Copiii noștri s-au simțit adevărate vedete pe scena mare, mergeau cu mândrie, cu demnitate pe covorul roșu, știind că reprezintă Republica Moldova la un concurs de mare anvergură”.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.

Publicitate