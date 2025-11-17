Mașini importate din Coreea cu mii de euro mai ieftine decât pe piața locală

Compania Auto Lider, importator de automobile din Coreea de Sud, anunță o listă de prețuri orientative pentru mai multe modele populare, mașinile din Coreea fiind cu 3 000–7 000 € mai ieftine decât ofertele actuale de pe piața din Republica Moldova.

Prețuri orientative publicate de companie

Audi A6 2020 – de la 27 700 $

– de la BMW X3 G01 2017 – de la 27 700 $

– de la Volkswagen Arteon 2019 – de la 21 750 $

– de la Volkswagen Tiguan 2018 – de la 21 500 $

– de la Mercedes GLC 2016 – de la 23 450 $

– de la Audi A6 2017 – de la 17 300 $

Potrivit Auto Lider, prețurile la auto din Coreea sunt aproximative și depind de echipare, starea tehnică și kilometrajul fiecărui vehicul, însă diferența față de piața locală rămâne semnificativă în majoritatea cazurilor.

Cum funcționează importul din Coreea

Auto Lider explică procesul de import în patru etape principale:

1. Selecția vehiculului

Clientul își alege modelul dorit de pe platformele coreene, în funcție de dotări, anul de fabricație și starea tehnică.

2. Verificarea istoricului

Vehiculul este verificat pentru a confirma kilometrajul, eventualele daune și istoricul de service.

3. Transportul către Republica Moldova

Mașinile sunt transportate pe cale maritimă. Termenul de livrare este, în medie, 45–60 de zile, în funcție de port și de încărcare.

4. Vămuirea și înmatricularea

La sosirea în țară, proprietarul achită taxele vamale și accizele, apoi înmatriculează vehiculul conform legislației moldovenești.

În total, procesul complet – de la achitare până la primirea numerelor – durează 60–80 de zile, potrivit companiei.

Experiență în import și transport

Auto Lider activează de câțiva ani în domeniul importului de autovehicule și utilaje. Plățile se efectuează oficial, prin bancă, în baza unui contract, cu posibilitatea achitării în mai multe tranșe.

Servicii suplimentare oferite de companie

Auto Lider pune la dispoziția clienților și servicii conexe:

inspecție tehnică înainte de livrare

consultanță în alegerea utilajelor specializate

transport securizat pentru utilaje sau vehicule grele

servicii complete de documentație și înmatriculare

asistență post-livrare

opțiuni adaptate proiectelor individuale

Contacte

Pentru solicitarea unei oferte detaliate sau informații suplimentare, compania Auto Lider poate fi contactată direct.

Acest articol a fost scris de iCode.md