Interviu cu Felix Faehre, directorul departamentului Proiecte Imobiliare Kaufland Moldova

De mai bine de doi ani, Felix Faehre este directorul departamentului Proiecte Imobiliare la Kaufland Moldova. A venit din Germania, a învățat limba română în timp record și spune „acasă” la tot ceea ce înseamnă Republica Moldova, oamenii și cultura acestei țări.

Într-o perioadă plină de provocări, generată de pandemie și război, domeniul construcțiilor a fost și el afectat. În interviul cu Felix Faehre vei afla despre inovațiile din domeniu și adaptarea retailului la noua realitatea, colaborarea cu companiile locale, ce înseamnă clădiri verzi, cum e să alergi 42 de kilometri la maraton pentru o cauză nobilă și cât de mândru este de echipa pe care o conduce.

Cum a influențat războiul din Ucraina planurile de dezvoltare și însăși evoluția Kaufland în Republica Moldova?

După doi ani de pandemie, suntem față în față cu războiul din Ucraina, evenimente care, cu siguranță dictează evoluția pieței nu doar în Republica Moldova, dar în întreaga lume. Putem spune că ne rotim într-un carusel predominat de necunoscut, începând cu lockdown-ul din pandemie, când lumea făcea cumpărături excesive de teama unei crize alimentare, continuând cu relaxarea de după această perioadă și încheind cu o nouă criză cauzată de războiul din țara vecină, care a generat schimbări de comportament de consum.

La Kaufland avem o strategie pe termen lung, pe care o adaptăm în funcție de necesitățile clienților noștri și evoluția pieței. În ceea e privește extinderea rețelei de magazine, aici vorbim de un alt ritm. Avem o hartă strategică și un plan definit pentru următoarele deschideri. Obiectivul nostru este să fim cât mai aproape de consumatorii noștri. Astfel, ne respectăm promisiunile privind investițiile în Republica Moldova.

În anul financiar 2021, am făcut investiții de peste 700 milioane MDL, care reprezintă peste 97 milioane MDL taxe și impozite achitate la stat. Pentru anul financiar 2023, prognozăm o creștere constantă a investițiilor în noile proiecte.

A fost nevoie de anumite schimbări în planurile de viitor ale Kaufland în Moldova?

Provocările ne determină să fim mai buni, să implementăm cele mai progresive și mai inovatoare soluții. Noi suntem dinamici și flexibili și asta ne caracterizează în activitatea noastră, fie că vorbim de vânzări sau de construcție. Într-adevăr, ne bucurăm că avem parteneri în domeniul imobiliar, care mențin același ritm și atunci acest parcurs este mult mai ușor. Trebuie să recunosc că a fost nevoie să operăm o serie de modificări în ceea ce privește etapele de construcție ale magazinelor, dar și la capitolul adaptarea infrastructurii.

În planul nostru de investiții, aveam programată construcția primului magazin dotat cu panouri fotovoltaice abia în februarie 2023. Ținând cont de situația actuală pe piața energetică, am decis să accelerăm și să amplificăm acest proces. Ne dorim să instalăm panourile fotovoltaice în minim șase magazine, în cel mai apropiat timp. Acest lucru înseamnă aproximativ 1 milion de euro investiții în plus, față de planul nostru inițial, dar și o autonomie mai mare în aceste vremuri incerte.

În acest an, în Republica Moldova a fost deschis doar un magazin, la Orhei. În ce raioane/regiuni ale țării mai planifică compania să se extindă?

Până la sfârșitul anului mai este un pic. Așadar, în ajunul sărbătorilor de iarnă, ne bucurăm să anunțăm deschiderea a încă două magazine în Municipiul Chișinău, în sectorul Râșcani și în sectorul Telecentru.

Ba mai mult, Kaufland din sectorul Telecentru, juridic, mai bine spus orășelul Codru, a fost construit sută la sută de companiile locale de construcție, fapt care ne-a permis inclusiv să câștigăm aproximativ 2 luni și evident să mai reducem din costuri, un adevărat „win-win situation”. Acest lucru vorbește despre competitivitatea și performanța companiilor locale.

Strategia noastră de extindere este concentrată nu pe cantitate, dar pe eficiență. Astfel, pentru anul viitor, conform planurilor noastre urmează să deschidem și alte magazine. De asemenea, la aceste proiecte intenționăm să colaborăm cu companiile locale de construcții, respectând angajamentul pe care ni l-am asumat anterior – să fim un partener de dezvoltare pentru mediul de afaceri din Republica Moldova.

De asemenea, ne propunem să organizăm primul „Open day” în domeniul construcțiilor în Republica Moldova, destinat companiilor locale, care nu au avut ocazia să lucreze cu noi, dar își doresc o colaborare de viitor.

Ba mai mult, ne bucurăm că am devenit o punte spre piața europeană nu doar pentru producătorii locali, care își exportă marfa în UE prin intermediul Kaufland, dar și pentru companiile de construcție, care accesează proiecte în domeniul imobiliar în România. De exemplu, o companie care a avut mai multe proiecte comune cu Kaufland Moldova a câștigat prima licitație pentru un proiect în România și acest caz este doar un început promițător.

Vă asigur că am fost și rămânem un ambasador fidel al Republicii Moldova în lumea business-ului european, încurajând și alți investitori să vină pe piața moldovenească.

Vă confruntați cu dificultăți în identificarea locurilor de construcție corespunzătoare?

În primul rând, aș vrea să menționez un aspect foarte important, orice achiziție imobiliară realizată de către Kaufland, indiferent de piața unde este prezentă compania, se bazează pe prevederile legislației locale și internaționale, pe studii de cercetare, urmărind cu strictețe un proces transparent, legal și în conformitate cu politicile zonale de dezvoltare.

Ținând cont de faptul că, magazinele noastre sunt construite după standarde germane, identificarea unei locații presupune analiza mai multor factori: zona, infrastructura, suprafața. De asemenea, noi adaptăm conceptul de magazin la fiecare locație, în mod individual.

Vreau să vă spun că, fiind un investitor străin care își onorează obligațiunile sale investiționale, mai ales într-o perioadă atât de dificilă, ne bucurăm de multă deschidere și de oportunități avantajoase. De asemenea, Kaufland este interesat și în terenurile industriale nevalorificate sau spațiile dezafectate, la care le putem da viață, construind un magazin Kaufland, cu infrastructură publică și căi de acces.

Știu că sunteți preocupați de protecția mediului, ce planuri aveți în acest sens? De exemplu, în dezvoltarea stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice sau extinderea instalațiilor fotovoltaice.

La Kaufland, sustenabilitatea a devenit o filosofie integrată în toate acțiunile noastre, pentru că ea înseamnă în primul rând a acționa cu grijă, responsabilitate și recunoștință față de cei din jur.

Sustenabilitatea nu este doar un trend pe care îl urmăm, ea face parte din modelul de business al companiei, fiind integrată în ADN-ul nostru corporativ – de la cum luăm fiecare decizie în parte, de la modul în care tratăm parteneriatele pe care le avem cu producătorii locali și oamenii din echipă, până la construcții sustenabile.

Clădirile ecologice și durabile reprezintă o componentă cheie în strategia noastră de business. Acest lucru este deja dovedit prin tehnologiile de ultimă generație, pe care le utilizăm în construcția magazinelor prietenoase mediului.

Pentru fiecare magazin, Kaufland utilizează tehnologii moderne și ecologice, pentru a reduce emisiile de CO2 și consumul de energie. De exemplu, noi încălzim magazinele cu ajutorul căldurii reziduale, provenită de la sistemele noastre de refrigerare, printr-un sistem combinat de refrigerare și aer condiționat. Acest lucru ne permite să acoperim 80% din căldura necesară pentru buna funcționare a unui magazin. Prin folosirea ușilor din sticlă, frigul rămâne acolo unde îi este locul. Acest lucru ne permite să economisim până la 25% de energie în refrigerare. De asemenea, noi utilizăm un concept inovator de iluminat LED în magazinele noastre, economisind aproximativ 90.000 de KW pe oră, per magazin, pe an. Totodată, ne propunem să facem un audit energetic pentru magazinele noastre. Sunt sigur că drept rezultat vom obține certificatul EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies ), care să confirme standardele de construcție sustenabile și verzi de care ne ghidăm.

Ținând cont de acest factor, vreau să anunț o investiție majoră pentru compania noastră, dar și pentru comunitatea în care lucrăm – până în 2024, ne propunem să echipăm toate magazinele noastre cu panouri fotovoltaice.

Și la final, vreau să mă întorc la condusul eco, menționând că am fost printre primii care au dezvoltat această infrastructură publică în Republica Moldova, motiv pentru care toate magazinele noastre sunt dotate cu stații de încărcare a mașinilor electrice. Ba mai mult, acum puteți parcurge traseul integral Chișinău – București datorită rețelei de încărcare pusă la dispoziție de Kaufland.

Din momentul începerii activității în Republica Moldova, Kaufland nu a raportat încă un profit. Ce impact au ele asupra companiei?

Este o stare de lucruri la care ne-am așteptat. Practic, suntem la etapa de creștere și dezvoltare a companiei. Într-un context mai larg de business și investiții, pot spune că suntem încă o companie tânără pe piața din Republica Moldova, respectiv, în această fază, cum e și normal, focusul este pe investiții, dezvoltare și market share. În general, avem în spate un „business case” bazat pe experiența companiei pe alte piețe. Prin prisma acestei experiențe pot să spun că etapa la care suntem azi, corespunde cu planurile și evaluările noastre.

Care sunt tendințele în domeniul retail-ului și cum evaluați piața în acest domeniu?

Dacă ar fi să vorbim despre trenduri, atunci calitatea, inovația și sustenabilitatea au și vor avea în continuare un cuvânt de spus în viitor. De asemenea, putem observa că Republica Moldova face pași clari spre maturizarea pieței de retail, fapt care deschide noi oportunități pentru toți.

Strategia de dezvoltare a companiei este una complexă, mai ales atunci când vorbim despre investițiile în construcția magazinelor. Noi ne focusăm nu doar pe dezvoltarea magazinului în sine și percepem proiectul nu doar ca parte integrată în business-ul nostru, dar și ca parte a infrastructurii orașului. Într-un final, orice magazin Kaufland aduce schimbări pozitive pentru regiunea în care se află.

Ce vreau să spun, este important ca fiecare business să înțeleagă că este o parte a comunității și nu invers. Nu este suficient să construiești doar un magazin, trebuie să creezi în jurul lui o infrastructură publică, comodă atât pentru locuitorii din preajmă, cât și pentru clienți.

În comunitatea de afaceri din țara noastră, Kaufland s-a remarcat prin proiectele de responsabilitate socială. La ce să ne așteptăm în acest domeniu în perioada apropiată?

Responsabilitatea pe care o avem față de societate, ne diferențiază de alte businessuri. În demersul nostru de a schimba lumea spre bine, noi susținem organizații care activează în diferite domenii și ne implicăm activ în campanii de voluntariat. Sub umbrela „Implicarea face diferența” sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială și investițiile comunitare ale Kaufland. Domeniile în care investim prioritar, sunt: educația, ecologia, domeniul social, cultura, sportul și sănătatea. În 2021 am publicat prima broșură de CSR în care am integrat toate acțiunile noastre și continuăm an de an să facem acest raport în fața societății.

Apropo, vreau să vă spun că de fiecare dată particip cu drag la proiectele noastre de implicare socială. De exemplu, în această toamnă am alergat pentru CCF Moldova în cadrul „Run For Children Marathon” – 42 de km. Scopul acestei cauze nobile era de a colecta banii necesari pentru procurarea unei case pentru o familie cu cinci copii. De asemenea, alături de HAI Moldova ne-am implicat în proiectul „Sădim Oxigen”. Astfel, a fost lichidată o gunoiște ilegală, iar în această toamnă am plantat alături de colegii mei 2000 de puieți, ca să dăm acestui loc o nouă viață.

Acestea sunt doar câteva din multiplele inițiative care au fost realizate cu suportul Kaufland. În 2023, vom continua toate proiectele la care ținem și desigur vom implementa și campanii noi. Pentru mine ideea de a face lumea mai bună e un stimulent personal și profesional important și mă bucur că aceste convingeri corespund cu viziunea companiei în care lucrez.

După ce principiu determinați regiunea unde doriți să deschideți magazinele Kaufland? De ce au fost alese anume orașele Bălți, Ungheni, Orhei și Comrat și nu alte centre raionale?

Răspunsul la această întrebare e simplu, există anumite criterii după care analizăm potențialul unei regiuni vedem oportunitatea de implementare a conceptului nostru. Dar, așa cum am menționat și anterior, angajamentul nostru este să fim prezenți în toată țara, cât mai aproape de clienții noștri.

Deși ai venit din Germania, ai reușit să înveți limba română destul de rapid, precum și rapid te-ai integrat în colectivul de muncă. De asemenea, ai îndrăgit mult Republica Moldova. Cum ți-au reușit toate aceste lucruri într-un timp atât de scurt?

Sincer să fiu, nu m-am gândit nicio secundă la aceste întrebări. Din scurt, pot să spun doar câteva lucruri. În primul rând, mi se pare o normalitate să tinzi să vorbești în limba țării care te-a primit cu brațele deschise. Aici trăiesc și lucrez, respectiv, să vorbești în limba română mi se pare un semn de respect și de responsabilitate. În al doilea rând, am fost primit foarte călduros. Am rămas plăcut surprins cât de deschiși au fost oamenii cu mine, m-au ajutat, încurajat și susținut în toate începuturile mele. Și cel mai important, tot ce am făcut până astăzi a fost inspirat din dorința mare a echipei de a crește și de a se dezvolta. Iar eu nu am făcut altceva decât să răspund la această dorință.

În Republica Moldova există un mare potențial uman, îl văd în fiecare zi și îmi doresc din tot sufletul ca și voi să vedeți și simțiți acest lucru. Apropo, acum, când vorbesc cu prietenii mei din Germania și spun că mă duc acasă, am în vedere acasă aici, în Republica Moldova.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.

