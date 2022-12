Ia scrisoarea, cumpără, donează! Fii Moș Crăciun pentru copiii defavorizați!

Mii dintre cei mai vulnerabili copii din satele Moldovei, an de an, întâmpină sărbătorile de iarnă flămânzi și descurajați. Rețeaua de magazine Kaufland și Asociația The Moldova Project oferă acum șansa oamenilor cu inima mare să schimbe acest lucru și să contribuie la masa de sărbătoare a peste 700 de copii din familii vulnerabile, în cadrul campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!”, aflată la a 2-a ediție.

Să fii Moș Crăciun chiar este simplu! Iată cum poți fi și tu:

Vizitează în perioada 9-18 decembrie unul dintre magazinele Kaufland de pe Bd. Decebal sau Mircea cel Bătrân din Chișinău; Culege o scrisoare de pe bradul campaniei și fă cunoștință cu istoria adevărat a unuia dintre cei peste 700 de copii din familii vulnerabile ce vor beneficia de campanie; Cumpără produse alimentare și de igienă (în măsura posibilităților) și plasează-le în sacul Moșului; Urmărește pagina facebook.com/themoldovaproject pentru ca să fii la curent cu progresul campaniei și pentru ca să vezi în imagini impactul gestului tău minunat.

Vizitatorii magazinelor vor putea afla mai multe detalii despre campanie și beneficiarii săi de la tinerii voluntari aflați la intrarea în magazin și în preajma bradului. Darurile colectate în cadrul campaniei vor fi distribuite copiilor și familiilor beneficiare începând cu 25 decembrie, în cadrul Proiectului de Iarnă al asociației the Moldova Project, care deja de peste 10 ani aduce magia sărbătorilor de iarnă și în sufletele copiilor celor mai dezavantajați din țara noastră.

Victoria Morozov, fondatoarea A.O. The Moldova Project: „Amintirile sărbătorilor de iarnă din copilărie ne însoțesc toată viața, iar faptul că mii de copii din țara noastră rămân cu amintiri despre foame, frig, și tristețe în loc de daruri, căldură, și emoții pozitive, ar trebui să fie inadmisibil. Nimeni nu are nevoie de magia sărbătorilor de iarnă și dragostea necondiționată a lui Moș Crăciun mai mult decât copiii din familii vulnerabile.”

Cristina Aramă, PR Manager Kaufland: „Doar împreună putem aduce schimbarea, care face diferența. Responsabilitatea socială nu este un trend, ci o prioritate atunci când îți pasă de binele comunității în care trăiești astăzi și în care vrei să trăiești peste 5, 10 sau 15 ani. Cu fiecare acțiune a noastră putem face lumea un loc mai bun de locuit. Pentru tine. Pentru noi înșine. Pentru toți.”

Campania „Să fii Moș Crăciun e Simplu!” este la a 2-a ediție. În anul 2021 aceasta s-a desfășurat în perioada 15-22 decembrie, a implicat peste 20 de voluntari și peste 200 de vizitatori ai magazinelor Kaufland, și a colectat aproximativ 3,5 tone de produse, distribuite ulterior către 100 de familii vulnerabile, beneficiare ale Asociației „The Moldova Project”. Generozitatea celor implicați a făcut o diferență importantă de sărbători în casele a sute de copii din familii vulnerabile.

Material video „Să fii Moș Crăciun e Simplu!” ediția 2021:

Fii Moș Crăciun pentru copiii defavorizați și contribuie cu produse alimentare și igienice în magazinele Kaufland de pe Bd. Decebal sau Mircea cel Bătrân din Chișinău, în perioada 9-18 decembrie 2022.

Informații suplimentare despre Campania „Să fii Moș Crăciun e Simplu” aflați pe:

Facebook, Instagram, Web: https://www.themoldovaproject.org/

Date de contact A.O. The Moldova Project: office.themoldovaproject@gmail.com

