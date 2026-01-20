George Standard este un brand-producător pentru care calitatea este prioritară, de la pui și ouă până la vinuri din Europa

Brandul George Standard este bine cunoscut în Moldova pentru produse din carne de pui și ouă. Dar în rețeaua de magazine George Standard povestea nu se oprește aici: pe lângă produsele de bază, clienții găsesc și o poliță de vin care a crescut serios în ultimul timp — cu etichete din Franța, Italia, plus o selecție generoasă de spumante, inclusiv Prosecco.

Pentru cei care vor să încerce mai multe vinuri fără să „riște” cu o singură sticlă aleasă la întâmplare, rețeaua a lansat promoția Vin la Dublu — o campanie gândită exact pentru curiozitate: să testezi, să compari, să descoperi preferințe.

Ideea promoției: alegi în perechi, descoperi mai mult

Promoția funcționează simplu: vinul se cumpără în perechi (câte 2 sticle). Cu cât în coș sunt mai multe perechi, cu atât reducerea este mai mare.

Și partea cea mai bună (cea care contează la final, când te uiți la bon): reducerea se aplică la toată cumpărătura din promoție, nu doar la ultima pereche.

Cum se calculează reducerea în Vin la Dublu

2 sticle (1 pereche) → –10% la tot (din promoție)

→ 4 sticle (2 perechi) → –15% la tot

→ 6 sticle (3 perechi) → –20% la tot

→ 10 sticle (5 perechi) → –25% la tot

→ 12 sticle (6 perechi) → –30% la tot

Promoția încurajează alegerea de perechi diferite — tocmai ca experiența să fie mai interesantă: nu doar „încă două sticle la fel”, ci o mică degustare acasă. Mulți clienți își fac coșul “ca o hartă”: o pereche din Italia, una din Franța, una spumantă — și deja ai seara rezolvată.

Ce găsești pe raft

În selecția de vinuri din George Standard se regăsesc și etichete foarte populare, precum Prosecco Bacio Della Luna sau Prosecco Cecilia Beretta, iar pentru vinurile liniștite sunt căutate des opțiuni de tip Chianti Pasqua ori Primitivo di Manduria Masso Antico — bune pentru seri cu prietenii, cină sau un cadou potrivit.

📍 Unde: rețeaua de magazine George Standard

Telecentru: șos. Hîncești 58

Ciocana: Mircea cel Bătrin, 41 A

🛒 Poți cumpăra și online: www.ggg.md