Energbank și Red Bull au dat startul sezonului de evenimente pline de energie la Wings for Life World Run

Sport, comunitate și energie autentică la Valea Morilor. Echipa Energbank a participat la Wings for Life World Run în calitate de sponsor și susținător al unui eveniment dedicat unei cauze globale importante.

Pe 10 mai, Energbank s-a alăturat unuia dintre cele mai inspiraționale evenimente sportive din lume, Wings for Life World Run, organizat împreună cu Red Bull.

Participarea Energbank a venit în contextul unei direcții asumate de brand de a susține tot mai activ inițiative dedicate sportului, comunității și unui stil de viață activ. Evenimentul a marcat și începutul unui nou sezon de colaborări și experiențe pline de energie, construite alături de parteneri care împărtășesc aceleași valori.

Un moment deosebit al ediției din acest an a fost performanța colegului nostru, Sergiu Creciun, care a ocupat primul loc pe țară în cadrul cursei, reușind să parcurgă impresionanta distanță de 41,7 km și clasându-se pe locul 603 din 228.796 de participanți la nivel global. Conceptul unic al maratonului presupune o „mașină virtuală” care pornește să urmărească participanții, iar cursa fiecărui alergător se încheie în momentul în care aceasta îl depășește.

La start s-au aliniat atât angajați ai Energbank, cât și prietenii și apropiații lor, care au format o adevărată echipă de susținere. Participarea a reflectat spiritul de comunitate și energia pe care brandul își propune să o promoveze prin fiecare inițiativă în care se implică.

Mai mult decât atât, Wings for Life World Run este un eveniment cu impact global, toate fondurile colectate sunt direcționate către cercetarea leziunilor măduvei spinării.

Prin participarea la astfel de inițiative, Energbank își reafirmă angajamentul de a susține proiecte care aduc oamenii împreună și promovează energia, implicarea și experiențele care inspiră comunitatea.

Energbank activează pe piața bancară din Republica Moldova din 1997 și face parte din Iute Group, grup financiar european specializat în tehnologii moderne de creditare și servicii financiare digitale. Apartenența la grup oferă băncii acces la expertiză internațională, infrastructură tehnologică avansată și practici moderne de guvernanță corporativă.