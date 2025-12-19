Cea mai performantă oftalmologie la „AVANGARD-MED” – echipamente și intervenții chirurgicale unice în Moldova

„AVANGARD-MED” aduce, în premieră, cel mai ambițios proiect de servicii oftalmologice în Moldova, servicii unice și inovatoare prin dotare cu cel mai performant echipament ocular pentru diagnostic și intervenții chirurgicale.

Proiectul reunește și o echipă de medici-oftalmologi chirurgi recunoscuți, cu experiență internațională.

Investigații diagnostice.

Tratament LASER.

Tratamentul chirurgical.

Echipa de oftalmologi „AVANGARD-MED”:

Îmbinăm inovația tehnologică cu profesionalismul și experiența unei echipe de medici oftalmologi de elită, oferind fiecărui pacient servicii oftalmologice la cel mai înalt standard. Am reunit specialiști de cea mai mare valoare în domeniul oftalmologiei:

Dr. Andronic Sergiu, doctor în științe medicale, chirurg-oftalmolog;

Dr. Corduneanu Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, chirurg-oftalmolog;

Dr. Păduca Ala, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, chirurg-oftalmolog pol anterior;

Dr. Corduneanu Natalia, oftalmolog specialist retină, chirurgie laser;

Dr. Grumeza-Bocancea Victoria, oftalmolog cu o vastă experiență și expertiză de diagnostic în corecția refracției, A-B scan, biometrie oculară etc.