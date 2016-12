In memoriam // Așteptările lui Mihai Curagău: „Spectatori şi aplauze, iar dacă se poate – şi flori”

La vâr­sta de 73 de ani s-a stins din via­ță cele­brul actor de tea­tru și film Mihai Cura­gău. Mic de sta­tu­ră, dar cu un talent care îl îna­lţa dea­su­pra mul­tor pie­des­ta­lu­ri, Mihai Cura­gău este acto­rul îndră­git de mai mul­te gene­ra­ții, care acum îi regre­tă tre­ce­rea în nefi­in­ță. Pe sce­na tea­tru­lui sau în pro­duc­ții cine­ma­to­gra­fi­ce, acto­rul depu­nea tot sufle­tul pen­tru a da via­ță fie­că­rui rol și a-și con­vin­ge spec­ta­to­rii să vadă și să gân­deas­că exis­ten­ța alt­fel, mult mai pro­fund, chiar dacă îmbră­ca hai­na unor per­so­na­je de come­nie.

„Rolu­ri am. Să fiu sănă­tos să le joc pe toa­te. Spec­ta­to­ri am. Pen­tru ei tră­iesc. Îmi pare rău că s-a lun­git recon­stru­cţia tea­tru­lui, dar cred că în pri­ma jumă­ta­te a anu­lui 2014 va fi redes­chis. În rest – spec­ta­to­ri. Spec­ta­to­ri şi apla­u­ze, iar dacă se poa­te – şi flo­ri”, ne spu­nea Mihai Cura­gău într-un inter­viu din ianu­a­rie 2014 .

Tot atun­ci, Mihai Cura­gău recu­noș­tea că a îndră­git tea­trul din pri­ma cli­pă, atun­ci când a întâl­nit o tru­pă ade­vă­ra­tă de acto­ri, care au venit în satul său, Bălă­neş­ti, Nis­po­re­ni. Era prin anii ’50. Se juca „Ama­rul iubi­rii”.

„Acto­rii s-au oprit pes­te noap­te în casa unui vecin care a fost ridi­cat şi dus în Sibe­ria. M-am dus la dânşii şi i-am între­bat ce tre­bu­ie sa fac ca să devin artist. Le-am reci­tat câte­va poe­zii, însă mi-au spus că nu fac nimic cu şap­te cla­se, tre­bu­ie să ter­min zece. Când am ter­mi­nat şap­te cla­se, tata m-a luat de-o ari­pă şi hai la şcoa­la de mese­rii. A vrut să mă facă mese­ri­aş. Ce cre­deţi? M-am dus cu un coleg de cla­să la un pro­fe­sor pe care tata îl ştia. Pe coleg l-a luat la şcoa­la de mese­rii, iar pe mine nu. A zis că sunt prea măru­nţel. Tot atun­ci, în Mileş­ti, satul vecin, au anu­nţat cla­se până într-a zecea. Tata nu voia să mă dea, căci erau 4 km de la noi. Da’ eu şti­am de ce îmi tre­bu­iesc zece cla­se. Am absol­vit 10 cla­se şi am fost accep­tat la Insti­tu­tul de Arte din Chi­şi­nău.”, poves­tea artis­tul.