VIDEO „Perioada de probă” a noilor state UE și falsurile pro-ruse. Mihai Isac la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu analistul de politică externă Mihai Isac despre declarațiile comisarei europene Marta Kos privind o posibilă „perioadă de probă” pentru noile state membre ale Uniunii Europene și despre cum această idee a fost distorsionată de propaganda pro-rusă. Vorbim și despre lecțiile integrării României prin Mecanismul de Cooperare și Verificare, războiul hibrid purtat împotriva Republicii Moldova, riscul narațiunilor false despre „umilință”, dar și despre ce reforme trebuie să facă țara noastră pentru a-și consolida parcursul european.