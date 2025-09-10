VIDEO Cum folosește Moscova falsurile și frica online. Jurnalista ZdG Natalia Zaharescu, la Detectorul de Falsuri

Principală — IMPORTANTE — VIDEO/ Cum folosește Moscova falsurile…
Cum folosește Moscova falsurile și frica online. Jurnalista ZdG Natalia Zaharescu, la Detectorul de Falsuri
La Detectorul de falsuri, noul podcast al Ziarului de Gardă, discutăm cu jurnalista Natalia Zaharescu, care s-a infiltrat pentru a treia oară în rețeaua lui Ilan Șor, despre ancheta „Armata digitală a Kremlinului”, care arată cu lux de amănunte cum sute de conturi de pe Facebook și TikTok au lucrat coordonat, cu instrucțiuni precise, pentru a răspândi propagandă pro-Kremlin și a manipula emoțiile cetățenilor în favoarea blocului Victorie a lui Șor. Vorbim și despre informarea corectă și credibilitatea surselor de unde ne luăm știrile.