VIDEO Crearea figurinelor din plastilină: pasiunea care l-a transformat pe un adolescent într-un cunoscut TikToker

Vladislav Pînzari este ceea ce își doresc să devină mulți dintre copiii și adolescenții acestui secol – TikToker. Vlad, așa cum îi zic prietenii și familia, are peste două sute de mii de urmăritori pe TikTok, iar câteva filmulețe pe care le-a publicat pe această platformă au peste trei milioane de vizualizări.



În spatele succesului de pe TikTok însă nu este dorința de a deveni „vedetă pe rețelele de socializare”, ci pasiunea pe care adolescentul și-a descoperit-o la vârsta de 12 ani. Vlad creează la scară mică figurine din plastilină care imită perfect oameni, animale, jucării și, în special, cele mai cunoscute personaje din desenele animate.

Pe lângă pasiunea de a crea figurine din plastilină, de la 15 ani când a început să-și publice pe rețelele de socializare lucrările, tânărul și-a dezvoltat abilități conexe acestei activități. De circa doi ani, Vlad creează conținut pentru mai multe platforme de promovare. Astfel, el filmează procesul de creare a figurinelor din plastilină, înregistrează vocea în timp ce povestește despre procesul de lucru, editează videourile și le postează cu regularitate pe platforme precum YouTube, TikTok și Instagram. „Mi-am dezvoltat foarte multe abilități – atenția, gândirea, comunicarea. Mi s-a schimbat total modul de a comunica cu oamenii”, spune Vlad.

Adolescentul care, printre treburile gospodărești, își dedică timpul liber confecționării figurinelor din plastilină

Vladislav Pînzari (17 ani) este un adolescent din satul Cozești, raionul Sângerei. De cinci ani, printre treburile gospodărești, își dedică timpul liber confecționării figurinelor din plastilină. „Avem o gospodărie foarte mare. Ținem multe animale, pentru că suntem mulți în familie și ne trebuie mâncare. Zilnic, împreună cu fratele, avem grijă să hrănim animalele și să ne ajutăm părinții la treburile gospodărești”, menționează tânărul.

Vlad Pînzari, tânărul care creează figurine din plastilină; Foto/Zdg;

El spune că le este „recunoscător părinților” pentru că îl apreciază și îl susțin în tot ceea ce face. „Cea mai mare susținere o am de la părinți. Fără ei nu aș fi fost ceea ce sunt astăzi. Suntem patru copii în familie. Fratele mai mare lucrează peste hotare acum. Demult nu l-am văzut și mi-e dor de el. Am un frate mai mic. Sora este cea mai mică dintre copii și este prințesa familiei – vișina de pe tort. Mama lucrează ca profesoară de franceză în gimnaziu, iar tata lucrează în domeniul construcțiilor. Uneori, tata pleacă peste hotare, dar mai des lucrează în țară, pentru că îi place să fie acasă, lângă familie”, spune Vlad.

Tânărul povestește că inițial a început să facă lucruri simple din plastilină, iar treptat, entuziasmat de rezultatele obținute, a mărit gradul de complexitate al acestora și numărul orelor dedicate realizării lor.

„Am început să fac o buburuză, o floare … Inițial, părinții nu observau. Apoi, când au început să apară lucrările mele pe rafturi, părinții au început să se uite la ele ore în șir. Îmi spuneau că am mîini de aur și mă susțineau să continui. N-am început deodată să filmez. Pe la 14-15 ani mi-am cumpărat telefon și am început să postez fotografii pe Instagram. N-aveam idee de YouTube, TikTok și alte platforme. Când am văzut că am 100 de abonați – mi se părea că am ajuns la rezultate fatale. Mai târziu, mi-am făcut canal de YouTube și TikTok și am postat videouri. 200-300 de vizualizări pe aceste canale nu reprezintă un număr mare. După ce am făcut o animație de un minut pe o temă populară, am avut 13 mii de vizualizări și multe comentarii de susținere. Nu-mi venea să cred, cum așa? Eu – un om simplu, un copil, am 13 mii de vizualizări? Când și altora le place ce faci, acest lucru îți dă o motivație mai mare”, zice Vlad.

Figurine din plastilină create de Vlad Pînzari; Foto/ZdG;

El povestește că unele persoane priveau cu scepticism ceea ce face și chiar încercau să-l descurajeze: „Unii au început să zică: «Cu ce te ocupi? Nu e pentru tine! Ce, ești copil mic?» Erau și comentarii rele, dar nu am atras atenția și am mers mai departe.”

În acest moment, Vlad are peste 200 de exponate care sunt motiv de mândrie atât pentru el, cât și pentru familia lui. Printre figurinele realizate de Vlad găsim oameni, animale sau personaje cunoscute din desenele animate, iar toate par reale.

Hulk, personajul din „Marvel”;

„Pot să ofer foarte mult timp muncii care mă pasionează. Pot să lucrez de la ora 13:00 la 22:00 și să nu observ că a trecut așa mult timp, fiindcă sunt implicat și concentrat. La Hulk, personajul din desenul animat «Marvel», am lucrat vreo patru zile. L-am făcut și desfăcut până am fost mulțumit de rezultat și am cheltuit zeci de bucăți de plastilină verde.”

Tânărul povestește că pasiunea lui a început dintr-o curiozitate. „Când aveam 12 ani am intrat pe YouTube să caut jocuri, dar am găsit videoul unui englez care ținea în mână o arenă dintr-un joc care mi-a plăcut și am vrut să mi-o cumpăr.” După ce a văzut că, de fapt, arena în miniatură este o manoperă, a început să urmărească videourile care demonstrau pas cu pas cum pot fi realizate aceste lucrări. Deși a pornit inițial ca un hobby, Vlad spune că activitatea lui „s-a transformat deja într-o muncă” și are o atitudine serioasă atât față de crearea figurinelor, cât și față de conținutul media pe care îl produce și îl distribuie pe platforme. „Când trebuie să public conținut, refuz să ies cu prietenii. Ei înțeleg că acesta a devenit un lucru pentru mine și mă susțin, chiar dacă înainte se amuzau pe seama mea”, spune Vlad.

Vlad a început să câștige primii bani din vânzarea figurinelor de plastilină

După ce mai mulți internauți au început să-i comande figurinele, Vlad a început să câștige primii bani din vânzarea acestora. „Vânzările nu sunt foarte mari. Mulți vor aceleași lucrări, dar eu nu le fac. Un artist n-o să facă niciodată aceleași lucrări de două ori”, spune băiatul.

Vlad se gândește serios să-și transforme hobby-ul într-o afacere și analizează din ce materiale durabile să-și realizeze creațiile, care acum au un preț mai mult simbolic, în pofida muncii migăloase de zeci de ore depuse pentru realizarea acestora.

Vladislav Pînzari realizând logo-ul ZdG din plastilină; Foto/ ZdG; Logo-ul ZdG din plastilină realizat de Vladislav Pînzari; Foto/ ZdG;

Vlad este un autodidact care îi motivează și pe alți tineri să acționeze. „Sunt oameni care vor să învețe ceva de la mine. Ei încep să facă figuri din plastilină și îmi transmit imaginile ca să le spun părerea despre lucrările lor. Mulți îmi scriu în privat «mulțumesc, m-ai motivat».” Înainte de a începe modelarea propriu-zisă a creațiilor din plastilină, acesta schițează viitoarele opere pe hârtie. „Nu m-a învățat nimeni să desenez. Multor oameni nu le vine să creadă că fără studii poți avea așa rezultate.”

Vladislav este elev la Centrul de Excelență în Construcții, specializarea Prelucrarea Lemnului. El spune că nu are încă „o idee clară” despre ce va face după absolvirea Colegiului, dar cert este că vrea să-și deschidă o afacere care, în primul rând, să-i permită să se întrețină, apoi să facă suficienți bani pe care să-i investească în alte proiecte.