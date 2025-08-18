Zelenski spune că „nu vor fi alegeri” prezidențiale în Ucraina cât timp țara se află în război

Întrebat de un jurnalist la Casa Albă dacă este deschis ideii de a organiza alegeri în Ucraina, președintele Zelenski a răspuns afirmativ. Totuși, el a precizat că acest lucru trebuie făcut în condiții de siguranță, potrivit hotnews.

„În timpul războiului nu se pot organiza alegeri”, a menționat Zelenski, adăugând că ar putea fi necesară o încetare a focului.

Armistițiul ar trebui să fie pe uscat, pe mare și în aer pentru a face posibile alegeri „democratice” și „legale”, a explicat președintele ucrainean.

Președintele Trump a răspuns – și este greu de spus dacă tonul său este sarcastic sau glumește: „Deci spui că în timpul războiului nu se pot organiza alegeri? Să înțeleg că peste trei ani și jumătate, dacă se întâmplă să fim în război cu cineva, nu vor mai fi alegeri?”.

Zelenski a râs și Trump a zîmbit în timp ce cei doi vorbeau unul peste altul, liderul ucrainean întrebând „vă place ideea?”.

Aceasta este o referire la momentul în care vor avea loc următoarele alegeri prezidențiale în SUA, la care Trump nu ar putea candida în situația actuală.

După summitul avut vineri, 15 august, în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, președintele american a anunțat că, în urma progreselor obținute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar dacă decurge bine discuția cu acesta privind o soluționare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski, transmite Agerpres.

Zelenski respinge însă cedarea oricărui teritoriu şi insistă pe un armistiţiu, dar rămâne de văzut dacă îşi va menţine aceste poziţii la întâlnirea cu Trump, care a subliniat că, pentru un acord de pace, Ucraina va trebui să renunţe la unele teritorii.

Cei doi vor avea luni o reuniune bilaterală la Casa Albă, la care va participa şi vicepreşedintele american J.D. Vance, după care va urma o întâlnire în format extins la care se vor alătura liderii europeni susţinători ai Ucrainei veniţi acum la Washington, respectiv preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte.