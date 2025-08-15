Zelenski, avertizare înainte de summitul dintre SUA și Rusia: „Nu există niciun semnal că Moscova se pregătește să pună capăt războiului”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu un mesaj înainte de summitul din Alaska dintre SUA și Rusia, cu referire la războiul din Ucraina. Acesta a declarat că atacurile asupra Ucrainei continuă, totul pentru că „nu există niciun ordin, niciun semnal că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război”.

„Primesc rapoarte de la serviciile noastre de informații, de la diplomați, despre pregătirea întâlnirii din Alaska, despre ce intenționează Putin. Primim, de asemenea, rapoarte din regiunile Ucrainei după atacurile rusești. Sumî – atac rus asupra pieței centrale. Dnipropetrovsk – atacuri asupra orașelor și întreprinderilor. Zaporijjea, Herson, regiunea Donețk – atacuri rusești deliberate. În ziua negocierilor, ei tot ucid. Și asta spune multe”, a declarat vineri seara, 15 august, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, fiind citat de BBC.

Totuși, liderul ucrainean a spus că „speră într-o poziție puternică a SUA”, întrucât „rușii țin cont de puterea americană”.

„Cu o zi înainte, am discutat cu Statele Unite ale Americii, cu europenii, despre ce ar putea funcționa cu adevărat. Toată lumea are nevoie de o încheiere onestă a războiului. Ucraina este gata să lucreze cât mai productiv pentru a încheia războiul. Sperăm într-o poziție puternică a Americii. Totul va depinde de asta — rușii țin cont de puterea americană. Anume de putere”, a punctat Zelenski.

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească în Alaska pe 15 august, în cadrul eforturilor Washingtonului de a ajunge la un acord de pace în Ucraina.

Deși Ucraina se află în fruntea agendei, președintele Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summit, ceea ce stârnește temeri la Kiev și în Europa că Putin și Trump ar putea ajunge la un acord defavorabil țării sfâșiate de război.

Cei doi lideri urmează să înceapă întâlnirea la Baza Militară Comună Americană Elmendorf-Richardson din Anchorage în jurul orei 22:00, ora R. Moldova.