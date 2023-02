FOTO „La marginea războiului”, expoziția ZdG și-a deschis ușile pentru vizitatori. Mesajul în limba română al ambasadorului Ucrainei în R. Moldova

Ziarul de Gardă a lansat marți, 21 februarie, expoziția de grafică și fotografii „La marginea războiului” la Biblioteca Municipală B.P. Hașdeu din Chișinău. Expoziția încadrează mărturii, momente despre drame și speranțe, demolări și reconstrucții umane la un an de la declanșarea războiului rusesc din Ucraina.

La vernisaj a participat ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Marko Şevcenko, alături de soția sa, jurnaliști, voluntari și reprezentanți ai administrației publice locale.

„(…) Ceea ce vrem să remarcăm prin această expoziție nu este doar faptul că, pe 24 februarie, a început o mare tragedie, pentru toată regiunea noastră. Dar vrem să amintim tuturor cât de multe lucruri s-au schimbat în noi și cât de mult mai buni am devenit. Chiar dacă ne părea că nu avem timp, am găsit cu toții timp să facem ceva voluntariat. Chiar dacă nu aveam bani, am găsit cu toții niște mijloace ca să susținem oamenii care au probleme, chiar dacă ne părea că suntem stresați am găsit puteri să-i susținem (…)”, a declarat directoarea ZdG, Alina Radu.