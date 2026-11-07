Vreme stabilă, fără ploi: prognoza meteo pentru sâmbătă, 7 noiembrie

Pe 7 noiembrie, vremea va fi stabilă și nu se prevăd ploi, iar cerul va fi variabil pe tot teritoriul R. Moldova, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În nordul țării temperatura maximă va ajunge la 4 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 27 km/h.

În centrul țării, vremea va fi similară, cu temperaturi maxime de până la 6 grade Celsius. Vântul nord-vestic va atinge viteze de până la 27 km/h.

În sudul țării, cerul va fi senin, iar temperatura maximă va urca până la 7 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 18 km/h.