Vreme predominant instabilă în R. Moldova, în ultima zi de octombrie 2026

Sâmbătă, 31 octombrie, vremea va fi predominant instabilă în R. Moldova, cu cer noros și ploi slabe în unele regiuni ale țării, potrivit prognozei meteo emise de Administrația Meteorologică a Moldovei (AMM).

În sudul țării se vor înregistra ploi slabe, iar temperatura maximă va ajunge până la 14 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest, cu o viteză de 9 km/h.

În centrul R. Moldova, cerul va fi noros, iar valorile termice vor urca până la 12 grade Celsius. Vântul nord-vestic va avea o viteză de 18 km/h.

La nord, sunt prognozate ploi slabe, iar temperatura maximă nu va depăși 9 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest, cu o viteză de 9 km/h.