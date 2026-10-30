Vreme instabilă și ploi: prognoza meteo pentru vineri, 30 octombrie

Pe 30 octombrie, vremea va fi instabilă în nordul și centrul țării, unde se prevăd ploi slabe, în timp ce în sud cerul va fi înnorat, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În nordul țării se prevăd ploi slabe, iar temperatura maximă va ajunge la 9 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 18 km/h.

În centrul țării, vremea va fi similară, cu ploi slabe și temperaturi maxime de până la 12 grade Celsius. Vântul nord-vestic va atinge viteze de până la 27 km/h.

În sudul țării, cerul va fi înnorat, iar temperatura maximă va urca până la 14 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 27 km/h.